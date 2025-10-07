Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
21:28 07.10.2025

11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня

3 хв читати
11-й Київський міжнародний економічний форум відбудеться у Києві 16 жовтня

16 жовтня у Києві відбудеться 11-й Київський міжнародний економічний форум – провідний майданчик для діалогу бізнесу, держави, суспільства та міжнародної спільноти. Тема цьогорічного Форуму – “Ukraine 2.0: The Power of People”, вона відображає ключову ідею: відновлення та модернізація України в умовах війни і глобальної турбулентності залежать від конкретних рішень і дій людей – у бізнесі, державі, освіті та на виробництві.

Форум збере 1000+ лідерів українського та міжнародного бізнесу, представників Уряду, інвесторів і світових експертів, аби дати практичні відповіді: як залучати інвестиції, масштабувати виробництво, інтегруватися у глобальні ланцюги, будувати енергетичну стійкість і зберігати конкурентоспроможність в умовах війни та глобальних змін.

У програмі Форуму 15 панельних дискусій, в яких візьмуть участь 100+ спікерів.

 Зокрема, серед дискусій Форуму:

 Глобальні зміни, локальні рішення – про економіку у світі трансформацій;

  • Make Ukraine Industrial Again –  як перетворити промисловість на драйвер зростання;
  • In People We Trust – де взяти кваліфіковані кадри та як долати соціальні виклики;
  • Майбутнє буде світлим – про енергетичну стійкість;
  • Боротьба України за майбутнє в умовах світового хаосу – про місце України у новій світовій конфігурації;

«Україна переживає затяжний конфлікт і значний економічний тиск. Але світ теж стрімко змінюється: технологічна революція, нова гонка озброєнь, енергетичний перехід, демографічні зміни. Повернення до 2022 року неможливе перед нами інша реальність і нові можливості. Тому на КМЕФ ми шукатимемо відповіді на низку питань: якою стане Україна завтра, як розвиватимуться її економіка, промисловість та енергетика. І головне які люди будуть будувати й жити в цій новій Україні», наголошує Юрій Пивоваров, CEO КМЕФ.

Серед спікерів Форуму:

  • Представники міжнародної спільноти
  • Джордж Фрідман, Засновник і голова аналітичного центру Geopolitical Futures (онлайн);
  • В'ячеслав Домбровскіс, Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014);
  • Едвард Мермельштейн, Комісар з міжнародних справ міста Нью-Йорк (2022-2025);
  • Топі Паананен, Генеральний директор Peikko Group;
  • Адам Сікорський, Президент правління UNIMOT S.A.;
  • Теймур Тагієв, Керівник апарату NEQSOL Holding.

Лідери бізнесу та топ-менеджери:

  • Максим Тімченко, Генеральний директор ДТЕК;
  • Василь Даниляк, СЕО групи компаній ОККО;
  • Зоя Литвин, Засновниця громадської спілки «Освіторія» та очільниця GovTech-центру GGTC Kyiv від WEF та МінЦифри;
  • Олена Вовк, Співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group та петфуд-виробника Kormotech;
  • Вячеслав Климов, Співвласник компанії Нова пошта та групи компаній NOVA;
  • Ігор Ліскі, Засновник інвестиційної компанії EFI Group.

«Найбільша сила і драйвер країни – це люди. Ті, хто захищають, відновлюють, створюють, приймають політичні рішення, навчають дітей, інвестують в підприємництво, культуру та нові технології, щодня розвиваються самі та обирають розвивати Україну попри виклики часу. КМЕФ 2025 простір для рішень і партнерств, які визначатимуть, у якій країні ми будемо жити завтра», – зазначає Василь Хмельницький, Ініціатор КМЕФ, засновник холдингу UFuture.

До дискусійних панелей також долучаться учасники з державного сектору – представники Кабінету Міністрів, Офісу Президента України та Верховної Ради.

Реєстрація та оновлення програми: на офіційному сайті Форуму.

Цьогоріч оргкомітет спрямує частину коштів від продажу квитків на підтримку БФ «Соборна Україна», який допомагає сім'ям захисників, загиблих на війні. Всі охочі можуть зробити додаткові пожертви фонду за посиланням.

Київський міжнародний економічний форум – провідна платформа, що об'єднує представників міжнародного та українського бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.

Титульні партнери: Mastercard, AEQUO, UFuture, Work.ua. 

Партнери: Sense Bank, EFI Group, umgi, МХП, ПУМБ, ДТЕК, ПриватБанк, NEQSOL Holding, Biopharma, ІНТЕРПАЙП, Biosphere Corporation, Ajax Systems, CEO Club Ukraine, Епіцентр, OKKO, Done, Метінвест, Kyivstar, Balex, GORO Development.

Програмний партнер: ACC (Американська торговельна палата в Україні).

Інформаційний партнер: Інтерфакс-Україна.

Бізнес-експерт: Forbes Ukraine.

Титульні медіапартнери: 1+1 media, Starlight Media.

Медіапартнери: Kyiv Post, LIGA.net, The Kyiv Independent, ФОКУС, Твоє Місто, РБК-Україна, Mind.ua, Delo.ua, УкрІнвестКлаб, Інтерфакс-Україна, TAVR Media, Huxley, finace.ua, Мінфін.

 Залишити заявку на акредитацію медіа: форма для акредитації.

Контактна особа з питань реєстрації учасників: 

Олександра Барабаш

Тел.:+380 50 880 0010

Email: [email protected]

Теги: #київський_міжнародний_економічний_форум #кмеф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:56 11.11.2024
Українській металургії потрібні рівні умови для конкуренції на ринку ЄС - топменеджер "Метінвесту"

Українській металургії потрібні рівні умови для конкуренції на ринку ЄС - топменеджер "Метінвесту"

14:13 11.11.2024
У Києві відбувся ювілейний 10-й Київський міжнародний економічний форум 2024

У Києві відбувся ювілейний 10-й Київський міжнародний економічний форум 2024

18:22 09.11.2024
Телеграм у регіоні ЦСЄ є центральним хабом усіх інформоперацій - представниця Meta

Телеграм у регіоні ЦСЄ є центральним хабом усіх інформоперацій - представниця Meta

00:20 08.11.2024
"Біофарма" протягом 10 років створить виробничі потужності для переробки 3,5 млн літрів плазми

"Біофарма" протягом 10 років створить виробничі потужності для переробки 3,5 млн літрів плазми

18:36 07.11.2024
РФ розширили фокус ударів на об'єкти системи розподілу е/е, крім системи передачі, - глава "Укренерго"

РФ розширили фокус ударів на об'єкти системи розподілу е/е, крім системи передачі, - глава "Укренерго"

17:36 07.11.2024
"Укренерго" до кінця дня має намір ліквідувати наслідки атаки об'єкта енергоінфраструктури на півночі країни

"Укренерго" до кінця дня має намір ліквідувати наслідки атаки об'єкта енергоінфраструктури на півночі країни

16:00 07.11.2024
Розробка формули захисту кваліфікованих кадрів може запобігти їхному відтоку - СЕО Work.ua

Розробка формули захисту кваліфікованих кадрів може запобігти їхному відтоку - СЕО Work.ua

15:03 07.11.2024
Україна відновить польоти з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 р.

Україна відновить польоти з аеропортів "Бориспіль" або "Львів" до кінця січня 2025 р.

14:58 07.11.2024
Віцепрем'єр Федоров сподівається на поліпшення ситуації з протидією дронам у великих містах

Віцепрем'єр Федоров сподівається на поліпшення ситуації з протидією дронам у великих містах

14:20 21.10.2024
У Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум

У Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

У ТРЦ Епіцентр в Чабанах запрацювала інноваційна "Капсула сортування"

У Сараєво обговорили гібридний вплив Росії на Західні Балкани

Цифровий асистент Help-bot від Епіцентру отримав новий функціонал

KSG Agro розпочав новий етап програми працевлаштування ВПО на свинокомплексі на Дніпропетровщині

Агрохолдинг KSG Agro сплатив 88,2 млн. грн податків та зборів

Жіноче лідерство у диджиталі: приєднуйся до Women in Tech 2025 навіть після старту

UKRNAFTA підтримує українців у період відключень світла, розгорнувши 360 «пунктів незламності»

Тиск на ключовий підрозділ КМДА під час війни може паралізувати Київ - керівник Департаменту муніципальної безпеки

Вперше в Україні: Київський міжнародний університет — майданчик для світового діалогу про біоетику

Ми знаємо, де є 300 мільярдів на армію – заява фракції "Європейська Солідарність"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА