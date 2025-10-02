Напередодні зими: УВКБ ООН допомагатиме вразливим людям із прифронтових громад залишатися в теплі впродовж холодних місяців

Тоді як мільйони людей в Україні готуються до четвертої зими після початку повномасштабного вторгнення, Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) планує надати життєво необхідну допомогу, завдяки якій вразливі сім'ї залишатимуться в теплі впродовж холодних місяців.

© УВКБ ООН/Аліна Коваленко

Цієї зими УВКБ ООН планує надати допомогу понад 389 000 постраждалих від війни людей із вразливих груп, а саме: людям похилого віку, людям з інвалідністю, тим, хто має хронічні хвороби, а також внутрішньо переміщеним людям, які перебувають у місцях тимчасового проживання. Допомога в першу чергу надаватиметься людям, які залишаються в прифронтових громадах сходу й півночі України. Окрім суворих погодних умов узимку, ситуація тут ускладнюється через спричинені війною пошкодження будинків, перебої в системі енергопостачання та брак життєво необхідних послуг.



«Готуватися до осінньо-зимового періоду означає допомагати сім’ям зберігати стійкість. На їхню долю випало чимало випробувань. Ремонтуючи житло й надаючи грошову допомогу й допомогу з опаленням, УВКБ ООН сприяє тому, щоб люди з найбільш вразливих груп пройшли осінньо-зимовий період у теплі й гідних умовах», – зазначив Александр Д. Мундт, виконуючий обов'язки Представниці УВКБ ООН в Україні.

Заходи, передбачені програмою реагування УВКБ ООН впродовж осінньо-зимового періоду, втілюватимуться в межах міжвідомчого Плану реагування впродовж осінньо-зимового періоду й доповнюватимуть ініціативи Уряду України з підтримки людей напередодні зими. У співпраці з Міністерством соціальної політики й Пенсійним фондом України УВКБ ООН надаватиме грошову допомогу на покриття потреб, що виникають в осінньо-зимовий період, зокрема на придбання твердого побутового палива, теплого одягу й інших предметів першої потреби. У першу чергу допомогу отримають люди, які проживають у межах 20-кілометрової зони вздовж лінії фронту або кордону.

Минулої зими УВКБ ООН надало грошову допомогу на покриття потреб, що виникають упродовж осінньо-зимового періоду, 250 000 людей із вразливих груп. Опитування, проведене серед отримувачів цього виду допомоги, засвідчило, що найбільше люди потребували допомоги для опалення, тому 88 % сімей витратили отримані кошти на придбання твердого палива.

Через російські обстріли, що не вщухають і призводять до пошкоджень будинків і об’єктів енергетичної інфраструктури, допомога в підтриманні тепла в домівках людей, постраждалих від війни, залишається вкрай необхідною та актуальною. З цією метою УВКБ ООН надаватиме набори для сезонного утеплення житла, в які входять обігрівачі, тепловідбивні екрани, поліетиленова плівка, ущільнювачі й будівельна стрічка. Це допоможе зменшити тепловтрати й вартість опалення як в індивідуальних будинках, так і в місцях тимчасового проживання (МТП) внутрішньо переміщених людей.

Крім того, УВКБ ООН ремонтуватиме й утеплюватиме будинки, що не відповідають стандартам, і місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених людей. Така підтримка передбачає утеплення дахів і горищ, встановлення дверей та вікон з потрійним склопакетом для зменшення тепловтрат і економії електроенергії. УВКБ ООН також надаватиме й встановлюватиме твердопаливні котли в будинках у прифронтових громадах, куди електроенергія подається з перебоями, й допомагатиме покращувати теплоізоляцію труб опалення та модернізувати опалювальні системи в МТП.

Утілення програми реагування УВКБ ООН стало можливим завдяки фінансовій підтримці від урядів і приватних донорів, зокрема провідних донорів Агентства, таких як Європейський Союз, Німеччина, Норвегія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Японія.

Узимку 2024–2025 рр. УВКБ ООН реалізовувало комплексну програму допомоги для проходження осінньо-зимового періоду, завдяки якій внутрішньо переміщені й постраждалі від війни люди, а також представники інших вразливих груп отримали підтримку в подоланні впливу суворих погодних умов упродовж холодних місяців. У цілому було реалізовано 314 000 комплексних заходів, що охоплювали, зокрема, надання грошової допомоги, допомоги для утеплення домівок і житлових приміщень, а також товарів, необхідних для проходження осінньо-зимового періоду.