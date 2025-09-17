Максим Чернявський представив X-Finder - бездротовий металошукач для безпечного розмінування

Максим Чернявський — український інженер із понад 20-річним досвідом у радіоелектроніці, вбудованих системах та цифровій обробці сигналів. Його професійний шлях поєднує схемотехніку, мікроконтролери та програмне забезпечення реального часу. Саме ця міждисциплінарність дозволила створити інноваційний прилад X-Finder, що вже отримав патент (UA 156684 U) та був відзначений державною платформою підтримки оборонних інновацій BRAVE1.

X-Finder розроблено як рішення для підвищення безпеки під час гуманітарного розмінування, але його можливості значно ширші. Прилад може використовуватися у пошукових клубах, археології, наукових дослідженнях та аматорському металошукаченні. Його головна особливість — бездротова котушка, яка передає дані на блок керування через малозатримковий канал. Це рішення:

зменшує ризик для оператора, адже електроніка та акумулятори знаходяться поза небезпечною зоною;

підвищує якість сигналу завдяки усуненню наведень від кабелів;

забезпечує зручність і тривалу автономність.

У системі використано цифрову обробку сигналів та алгоритми машинного навчання, що дозволяє точніше відрізняти корисні цілі від «сміття» й знижує кількість хибних спрацювань. Прилад стабільно працює у складних умовах — від сухого піску до вологого чорнозему чи мінералізованих ґрунтів.

Ключові переваги X-Finder:

бездротова котушка з низькою затримкою;

реальна ідентифікація цілей (ID) за фазовими та амплітудними ознаками;

модульність — змінні котушки, GPS-модуль та додаткові датчики;

дистанційне керування та журнали подій для контролю.

Розробка велася у команді з інженером-виконавцем Олександром Швецем. У тестових сценаріях X-Finder продемонстрував зниження хибних спрацювань і підвищення точності виявлення, що важливо і для саперів, і для цивільних користувачів.

«Моя мета — створювати інженерні рішення, які рятують життя, допомагають дослідникам і приносять користь звичайним людям», — зазначає Максим Чернявський.

X-Finder є прикладом того, як українські інженери створюють технології світового рівня з прямим впливом на безпеку, науку та хобі.

Деталі: x-finder.com.ua

Максим Чернявський

https://www.linkedin.com/in/maksym-cherniavskyi/

email: [email protected]