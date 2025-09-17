Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:02 17.09.2025

Максим Чернявський представив X-Finder - бездротовий металошукач для безпечного розмінування

2 хв читати

cropped-3343-DB9-A-4099-4143-87-CD-D87-C6-E607-CC3

Максим Чернявський — український інженер із понад 20-річним досвідом у радіоелектроніці, вбудованих системах та цифровій обробці сигналів. Його професійний шлях поєднує схемотехніку, мікроконтролери та програмне забезпечення реального часу. Саме ця міждисциплінарність дозволила створити інноваційний прилад X-Finder, що вже отримав патент (UA 156684 U) та був відзначений державною платформою підтримки оборонних інновацій BRAVE1.

X-Finder розроблено як рішення для підвищення безпеки під час гуманітарного розмінування, але його можливості значно ширші. Прилад може використовуватися у пошукових клубах, археології, наукових дослідженнях та аматорському металошукаченні. Його головна особливість — бездротова котушка, яка передає дані на блок керування через малозатримковий канал. Це рішення:

  • зменшує ризик для оператора, адже електроніка та акумулятори знаходяться поза небезпечною зоною;
  • підвищує якість сигналу завдяки усуненню наведень від кабелів;
  • забезпечує зручність і тривалу автономність.

У системі використано цифрову обробку сигналів та алгоритми машинного навчання, що дозволяє точніше відрізняти корисні цілі від «сміття» й знижує кількість хибних спрацювань. Прилад стабільно працює у складних умовах — від сухого піску до вологого чорнозему чи мінералізованих ґрунтів.

Ключові переваги X-Finder:

  • бездротова котушка з низькою затримкою;
  • реальна ідентифікація цілей (ID) за фазовими та амплітудними ознаками;
  • модульність — змінні котушки, GPS-модуль та додаткові датчики;
  • дистанційне керування та журнали подій для контролю.

Розробка велася у команді з інженером-виконавцем Олександром Швецем. У тестових сценаріях X-Finder продемонстрував зниження хибних спрацювань і підвищення точності виявлення, що важливо і для саперів, і для цивільних користувачів.

«Моя мета — створювати інженерні рішення, які рятують життя, допомагають дослідникам і приносять користь звичайним людям», — зазначає Максим Чернявський.

X-Finder є прикладом того, як українські інженери створюють технології світового рівня з прямим впливом на безпеку, науку та хобі.

Деталі: x-finder.com.ua
Максим Чернявський
https://www.linkedin.com/in/maksym-cherniavskyi/
email: [email protected]

Теги: #x_finder #безпека #бездротовий_металошукач #чернявський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 09.09.2025
Кабмін ліквідував робочу групу із гарантування безпекового середовища в Україні

Кабмін ліквідував робочу групу із гарантування безпекового середовища в Україні

10:40 06.09.2025
Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

19:10 04.09.2025
26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

26 країн погодилися надати Україні гарантії безпеки

18:37 04.09.2025
США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

США узгодять і допрацюють моніторинг безпеки Україні – Макрон

21:27 01.09.2025
Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

21:32 28.08.2025
Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

19:03 28.08.2025
Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

Комітет нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити закон "Про військового омбудсмана"

20:23 27.08.2025
Трамп може змусити Путіна погодитися на миротворчий контингент

Трамп може змусити Путіна погодитися на миротворчий контингент

19:48 27.08.2025
Гарантії безпеки мають бути в договорі, який потребує ратифікації — голова делегації Ради у ПА НАТО

Гарантії безпеки мають бути в договорі, який потребує ратифікації — голова делегації Ради у ПА НАТО

12:09 27.08.2025
План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

План надійної підтримки безпеки України просувається вперед - президент Фінляндії

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Комісії Київради підтримали звернення до президента про звільнення очільника Деснянської РДА Бахматова за аморальні дії

У яку школу віддати дитину? Очну чи дистанційну?

"Інформація - це зброя": Громадсько-військовий рух закликав протидіяти історичним маніпуляціям Кремля

ОТП БАНК нарощуватиме фінансову підтримку бізнесу - Алла Бініашвілі

Як почати бізнес без великих вкладень під час кризи

Huawei Ukraine запрошує студентів до участі у командному змаганні Student Tech Challenge-2025

Завершується прийом робіт на премію КонтраFACTS Media Awards. Призовий фонд понад 150 тис. грн

Run for Freedom 2025: KSE Foundation направить 700 тисяч грн на підтримку Сил оборони України

Склади ROMSAT постраждали від масованих обстрілів: компанія продовжує роботу

Forbes Agro. Агробізнес як драйвер економіки: інвестиції, технології, глобальні можливості

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА