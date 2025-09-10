Національна мережа АЗК Parallel приєдналася до програми підтримки військових Армія+

Національна мережа автозаправних комплексів Parallel стала новим партнером програми підтримки військових "Плюси" у застосунку Армія+.

Відтепер військові отримають знижки: 4 грн за літр бензину та дизелю марки PERFEKT, 2 грн за літр бензину та дизелю марки ЄВРО, а також 1 грн за літр автогазу.

Крім того, користувачі можуть отримати 20% знижки на продукцію кафе та 10% на товари маркету, за винятком алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Знижки не сумуються з іншими акційними пропозиціями мережі.

Для активації знижки користувачам необхідно згенерувати QR-код у сервісі "Плюси" у застосунку Армія+, обрати мережу Parallel та показати код оператору на касі. QR-код можна використовувати під час кожної покупки до кінця місяця.

На сьогодні спеціальні пропозиції від мереж АЗК доступні для користувачів Армія+ у п’яти мережах, а Міністерство оборони планує розширювати їхню кількість.

"Ми раді приєднатися до програми підтримки військових. Значна частина нашої мережі розташована в прифронтових регіонах, і ми робимо все можливе, щоб навіть в таких умовах забезпечити наших клієнтів якісним паливом та сервісом", – зазначив власник та генеральний директор мережі АЗК Parallel Олександр Дубінін.