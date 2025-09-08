Інтерфакс-Україна
19:35 08.09.2025

Благодійники спільно з ГУР придбали та встановили новий ігровий майданчик у садочку “Сонечко”

Щасливий день для дітей громади села Королівка Макарівського району на Київщині - фонд "Вогонь запеклих не пече" та благодійники з ГУР МО України придбали та встановили новий дитячий майданчик на території садочку “Сонечко”.

На початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році внаслідок удару російських окупаційних військ по дитсадку “Сонечко” в Королівці було повністю зруйновано його дах та вибиті вікна.

Тепер тут знову лунає дитячий сміх. Тепла осінь, радісні усмішки, важливі миті дитинства в час боротьби за вільне і безпечне майбутнє України.

“Ми щиро вдячні Благодійному фонду “Вогонь запеклих не пече”, Кирилу Олексійовичу Буданову та всій команді ГУР за вагомий внесок у розвиток та майбутнє наших дітей. Дякуємо, що ви не лише захищаєте державу, а й знаходите час і сили дарувати дітям радість у такий непростий час. Це приклад великого серця й справжньої турботи”, ― сказала завідувачка дитсадка “Сонечко” Наталія Ткачук.

Теги: #дитсадок #гур #буданов #вогонь_запеклих_не_пече #допомога #діти

