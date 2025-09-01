Schneider Electric запускає платформу для прискорення декарбонізації ланцюгів постачання

Schneider Electric запускає Zeigo™ Hub - масштабовану платформу для прискорення декарбонізації ланцюгів постачання та реалізації глобальних амбіцій щодо нульового рівня викидів

Компанія Schneider Electric, світовий лідер у галузі цифрової трансформації енергоменеджменту та автоматизації, сьогодні оголосила про запуск Zeigo™ Hub by Schneider Electric, нової потужної цифрової платформи, покликаної допомогти організаціям масштабно декарбонізувати свої ланцюги постачання. Це інноваційне рішення знаменує собою значний крок вперед, що дозволяє компаніям досягти своїх цілей щодо викидів Scope 3 та впевнено і чітко просуватися до нульового рівня викидів.

Глобальні ланцюги постачання все частіше відчувають тиск з боку клієнтів та регуляторів, які вимагають звітувати, розкривати інформацію та вживати заходів для їх зменшення.

Zeigo Hub задовольняє цю зростаючу потребу в прогресі та прозорості, пропонуючи модульний, орієнтований на дії підхід до сталого розвитку. Платформа дозволяє організаціям залучати постачальників будь-якого розміру, відстежувати викиди на різних рівнях постачальників і досягати вимірюваних результатів завдяки навчанню, інструментам та експертній підтримці.

«Декарбонізований ланцюг постачання більше не є просто "приємним бонусом" — це стратегічна необхідність», — зазначила Лора Ів, віцепрезидентка з рішень у сфері сталого розвитку SaaS у Schneider Electric. «Завдяки Zeigo Hub ми надаємо компаніям інструменти та аналітику, які допоможуть перетворити їхні ланцюги постачання на двигуни стійкого розвитку».

Нова ера взаємодії з постачальниками та інновацій

Zeigo Hub створено для того, щоб залучати постачальників на всіх етапах шляху до сталого розвитку — незалежно від їхнього розміру, рівня зрілості чи досвіду. Платформа усуває традиційні бар’єри для участі завдяки поетапному онбордингу, зручному інтерфейсу та вбудованим навчальним інструментам, які дозволяють постачальникам одразу почати розрахунок і управління власними викидами.

На відміну від статичних інструментів збору даних, Zeigo Hub стимулює двосторонню співпрацю через індивідуалізовані освітні маршрути, комплекти інструментів для декарбонізації та панелі порівняльної аналітики. Це створює динамічне й доступне середовище, де постачальники можуть ухвалювати обґрунтовані, вимірювані рішення, а ініціатори (замовники) — масштабувати позитивний вплив на весь свій ланцюг постачання.

Потужний аналітичний механізм платформи забезпечує оперативну візуалізацію залученості постачальників, динаміки викидів і прогресу у досягненні цілей, заснованих на наукових підходах.

Дані структуровані таким чином, щоб підтримувати звітність відповідно до CDP, CSRD та TCFD, а також внутрішню звітність зі сталого розвитку, гарантуючи прозорість і відповідність глобальним стандартам.

Кожен постачальник, запрошений до Zeigo Hub, отримує доступ до індивідуальних дорожніх карт з декарбонізації та перевірених постачальників рішень, що дозволяє досягати реального скорочення викидів у масштабах усієї мережі. Усі витрати на участь покриваються компанією-ініціатором, що усуває фінансові бар’єри для постачальників і забезпечує широку, інклюзивну залученість. Як частина Schneider Electric, Zeigo Hub є невід’ємним елементом глобальної екосистеми експертів зі сталого розвитку, консультаційних сервісів і декарбонізаційних рішень, надаючи компаніям глибоку підтримку й довіру, що виходить за межі звичайного програмного забезпечення.

Zeigo Hub використовує передові можливості агентного штучного інтелекту (agentic AI) для прискорення процесів декарбонізації, вдосконалення прийняття рішень на основі даних і масштабування впливу в межах складних ланцюгів створення цінності. Це перший продукт, запущений у рамках AI-native екосистеми Schneider Electric, презентованої 15 травня 2025 року, яка поєднує провідну експертизу компанії у сфері сталого розвитку з інноваціями в галузі штучного інтелекту. Завдяки agentic AI функціональність платформи дозволяє покращити та персоналізувати досвід користувачів, спрощуючи введення даних через веб-скрапінг і інструменти завантаження, адаптуючи запрошення до участі та забезпечуючи додатковий нагляд за програмою від імені корпоративних спонсорів.

Сприяння глобальному впливу через співпрацю

Schneider Electric вже є визнаним лідером у сфері декарбонізації ланцюгів постачання — як завдяки співпраці з провідними світовими брендами, так і через власну відзначену нагородами внутрішню ініціативу Zero Carbon Project. Починаючи з 2021 року, компанія запустила понад 20 глобальних програм із декарбонізації ланцюгів постачання, зокрема міжгалузеві ініціативи Energize, Catalyze та Materialize. На сьогодні Schneider Electric співпрацює з понад 40 брендами, які спонсорують програми, в межах яких вже зареєстровано понад 2700 постачальників.

Zeigo Hub стане технологічною основою та інструментом для спільних дій у рамках програм декарбонізації ланцюгів постачання, роблячи масштабні кліматичні зміни доступнішими, ніж будь-коли раніше. Сприяючи співпраці між замовниками та постачальниками, платформа допомагає компаніям формувати культуру постійного вдосконалення та спільної відповідальності. Такий підхід не лише пришвидшує скорочення викидів, а й підвищує стійкість ланцюгів постачання та зміцнює довгострокову цінність бізнесу.

«Zeigo Hub — це сміливий крок уперед у напрямку сталого розвитку ланцюгів постачання», — зазначила Ів. «Йдеться про те, щоб перетворити амбіції на реальні дії — надати змогу кожному постачальнику, кожному партнеру й кожній організації зробити свій внесок у майбутнє з нульовими викидами.»

Zeigo Hub вже доступний для організацій у всьому світі. Щоб дізнатися більше про те, як платформа може підтримати вашу декарбонізаційну трансформацію ланцюга постачання, відвідайте https://www.zeigo.com/zeigo-hub.

Про Schneider Electric

Мета Schneider – створювати вплив, надаючи всім можливість максимально використовувати нашу енергію та ресурси, забезпечуючи прогрес і сталість для всіх. Ми називаємо це Life Is On.

Наша місія — бути надійним партнером у сфері сталого розвитку та ефективності.



Ми є глобальним лідером галузевих технологій, запроваджуючи світовий досвід у сфері електрифікації, автоматизації та цифровізації для розумних галузей промисловості, надійної інфраструктури, перспективних центрів обробки даних, інтелектуальних будівель та інтуїтивно зрозумілих будинків. Спираючись на наш глибокий досвід у галузі, ми надаємо інтегровані наскрізні промислові рішення IoT із підтримкою штучного інтелекту з підключеними продуктами, автоматизацією, програмним забезпеченням і послугами, створюючи цифрові двійники, щоб забезпечити прибуткове зростання для наших клієнтів.

Головним ресурсом нашої компанії є 150 000 співробітників та понад мільйон партнерів, які працюють у понад 100 країнах світу, щоб забезпечити близькість до наших клієнтів та заінтересованих сторін. Ми підтримуємо різноманітність та інклюзію в усьому, що робимо, керуючись нашою значущою метою сталого майбутнього для всіх.

www.se.com

Відкрийте для себе новітні перспективи, що формують сталий розвиток, електроенергію 4.0 та автоматизацію останнього покоління на сайті Schneider Electric Insights.