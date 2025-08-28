Київстар повністю завершив резервування мережі Домашнього Інтернету

Київстар оголошує про завершення масштабного проєкту з підвищення енергостійкості мережі Домашнього Інтернету. Станом на сьогодні 99%[1] всієї мережі фіксованого зв’язку компанії зарезервовано до 12 годин автономної роботи завдяки встановленню понад 80 тисяч сучасних LiFePO4-акумуляторів для фіксованої мережі, що працює за технологією FTTB.

Ці батареї відзначаються швидким заряджанням, стійкістю до перегріву й коротких замикань, а також тривалим терміном служби. Вони дозволяють абонентам залишатися на зв’язку навіть у періоди тривалих відключень електроенергії.

Цей проєкт є складовою загальнонаціональної програми енергонезалежності компанії. У 2024–2025 роках компанія інвестувала понад 291 млн грн у модернізацію систем резервного живлення Домашнього Інтернету. Загальні інвестиції у енергостійкість мережі Домашнього Інтернету, починаючи з 2022 року, склали понад 430 млн, загалом у підвищення енергонезалежності всієї телеком-інфраструктури компанія починаючи з 2022 року інвестувала 3,2 млрд грн.

“Останні масштабні відключення електроенергії після обстрілів енергетичної інфраструктури навесні в Харкові та Чернігові стали справжнім тестом для мережі. У деяких районах інтернет працював понад 15 годин без живлення, і частина абонентів узагалі не помітила перебоїв. Це підтвердило ефективність резервних рішень, які ми впроваджуємо останній рік”, — розповідає Сергій Кіндрась, керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар.

Особливу увагу компанія приділяє прифронтовим містам, де роботи ускладнюються обстрілами й обмеженим доступом до об’єктів. Попри це, Київстар працює за спеціальними протоколами, оперативно відновлює мережу та забезпечує резервне живлення навіть у найскладніших умовах. Усі інженери компанії виконують завдання з обов’язковим дотриманням правил техніки безпеки та вимог воєнного стану, що дозволяє поєднувати безперервність сервісу з турботою про життя і здоров’я співробітників.

Паралельно з установкою акумуляторів компанія оновила обладнання та оптичні лінії, що додатково підвищило стабільність послуги фіксованого зв’язку.

Сьогодні абонентська база послуги Домашній Інтернет від Київстар налічує близько 1,2 млн користувачів у більш ніж 125 містах України, і компанія продовжує фіксувати щомісячне зростання підключень. Станом на середину 2025 року кількість відключень від Домашнього Інтернету перебуває на історично найнижчому рівні.

Перевірити доступність послуг за своєю адресою можна у Чат-боті послуги Домашній Інтернет від Київстар, за номером 460 з мобільного Київстар або 0 800 300 460 з інших мереж.

Крім того, Київстар має найбільшу гігабітну мережу в Україні, яка надає абонентам доступ до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с, що вдесятеро перевищує стандартний показник у 100 Мбіт/с.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 3,4 млрд грн для підтримки Сил оборони, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

[1] без урахування зони проведення бойових дій та прифронтових територій, де доступ до мереж ускладнено