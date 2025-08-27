Інтерфакс-Україна
16:02 27.08.2025

Кличко зустрівся із молодими фахівцями з Гарварду та МТІ

Мер Києва Віталій Кличко обговорив із молодими лідерами з 10 країн світу ситуацію в місті під час війни і перспективи повоєнної відбудови й розвитку столиці та України.  Це відбулося під час зустрічі зі студентами та випускниками Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту та кількох інших вищих навчальних закладів США, написав Віталій Кличко у себе в телеграм-каналі.

"Обговорили ситуацію в Києві. Зокрема, те, як столиця в умовах війни підтримує та оновлює інфраструктуру, пошкоджену агресором, відбудовує житлові будинки, надає сервіси містянам. Робить усе для того, щоб внутрішні переселенці жили комфортно та легше адаптувалися на новому місці. Як Київ допомагає захисникам на фронті. Йшлося і про постійну підтримку та допомогу міжнародних партнерів - фінансову, військову, гуманітарну", -  написав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що молоді науковці, підприємці та діячі громадянського суспільства зацікавлені у втіленні інноваційних проєктів в Києві та Україні, до яких можуть долучитися іноземні компанії.  

"Цікавили також молодь перспективи повоєнної відбудови й розвитку Києва та України, втілення інноваційних проектів, до яких можуть долучитися іноземні компанії та фахівці", - написав Віталій Кличко.

 

 

