10:30 26.08.2025

«Укрнафта» виділила понад 127 млн грн на підтримку мобілізованих співробітників та ветеранів

«Укрнафта» допомагає своїм співробітникам, які захищають Україну в лавах Сил оборони. Лише за перші шість місяців 2025 року компанія спрямувала понад 127 млн грн на їх підтримку:

              •            118 млн грн – на виплати заробітної плати мобілізованим працівникам;

              •            1,25 млн грн – на допомогу пораненим;

              •            окрема підтримка – для сімей загиблих і демобілізованих колег.

«Наші колеги сьогодні боронять країну на передовій, повертаються після служби, виховують дітей і тримають енергетику. Для нас важливо, щоб кожен із них і їхні родини відчували підтримку та турботу", - зазначив виконувач обов'язків голови правління АТ «Укрнафта» Юрій Ткачук.

Наразі 900 працівників компанії захищають Україну в лавах Сил оборони. Більш ніж 500 ветеранів вже повернулися і щодня працюють заради енергетичної стійкості країни.

Програма «Пліч-о-пліч», започаткована у 2023 році, допомагає мобілізованим працівникам, ветеранам і ветеранкам адаптуватися після служби, отримати фінансову, юридичну та психологічну допомогу. Компанія піклується і про родини загиблих героїв, адже вони назавжди залишаються частиною великої нафтогазової родини «Укрнафти».

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 545 АЗК - 461 власних і 84 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

