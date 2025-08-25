Виставка й конференція, що об’єднають ринок: PrivateLabel&FMCG Master 2025 та HoReCa Hub 2025

В Києві 4-5 вересня пройде XVІІ Міжнародна щорічна практична виставка та конференція PrivateLabel&FMCG Master-2025, яка дозволить відділам ВТМ роздрібних мереж та компаній-постачальників розпочати та/або продовжити співпрацю, визначити стратегії та тактики ефективного розвитку бізнесу .

Ініціатором та організатором Події виступає B2B Медіа-Група TradeMasterGroup .

Дата та місце проведення: 4-5 вересня 2025р. м. Київ, Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл»

Партнери виставки

Генеральний Партнер Батарейки НАША СИЛА - Наш Сильний Партнер

ЕКОпартнер - ГК Екосфера

Логістичний оператор №1 в Україні: FTP - Freight Transport Partner

ПАРТНЕР з ліцензування брендів - Nerd agency (FILM.UA Group)

Партнер з документообігу та друку – Konica Minolta Ukraine

Партнер з автоматизації виробництва - КONSORT

Ваш надійний партнер у світі електронного документообігу - WhiteDoc

Партнер конференції – ПП «АВІК-2000»

Технологічний Партнер - Listex

Косметичний партнер - ПроКейр

Партнер кава-брейку – Discaf

Партнер паперового пакування – Univest

Трансформаційний Партнер – EALC

ІТ Партнер - Спілка Автоматизаторів Бізнесу

Партнер у створенні брендового смаку та паковання - Асканія-Пак

Міжнародний партнер в логістиці - Success logistics Group

Партнер конференції - European Pallet Association E.v. EPAL

Ваш провідник у світі побутової та автохімії - Luxord/Garage

Партнер конференції Виробник заморожених ягід, фруктів та овочів -ТОВ Ярофрут

Надійний партнер у пошуку та забезпеченні персоналу для вашого бізнесу FILLIN

Партнер з виробництва вологих кормів для котів та собак - Борисфен-Трейд

Ваш надійний партнер у виробництві пакувальних матеріалів під ВТМ ISTOK

Б’юті-партнер повного циклу - Astra Cosmetic

Партнер із виробництва молочної та масложирової продукції - ТОВ "Житомирський молочний завод"

BEST PHARMA ПАРТНЕР - ТзОВ «Представництво БАУМ ФАРМ ГМБХ»

Kormotech - Pet-партнер заходу

Polar Seafood Україна — надійний постачальник морепродуктів преміум якості. Надійність, досвід та європейські стандарти — основа нашої роботи

Водний Партнер - ТМ КРАЙНА

Конференція збере понад 500+ власників та топ-менеджерів роздрібних мереж (власників, генеральних, комерційних директорів, директорів з роботи з продажу та маркетингу, закупівель, керівників СТМ). Провідних виробників та імпортерів FMCG товарів. Подія спрямована на перебудову співпраці рітейлерів і постачальників в нових умовах ринку, відновлення бізнесу компаній, сталий розвиток після війни та знаходження нових партнерів в Україні та за кордоном в напрямку PrivateLabel.

Програма заходу:

Модератор конференції Сергій Мицик, комерційний директор КФ "Десна".

Марина Забарило, комерційний директор YouGov Ukraine. Тема: ВТМ чи бренд. Який рахунок в 2025 році?

комерційний директор YouGov Ukraine. ВТМ чи бренд. Який рахунок в 2025 році? Анастасія Ямелинець, Client Partner, Kantar Україна. Тема: Поведінка споживача у 2025 році: чому private label стає першим вибором?

Client Partner, Kantar Україна. Поведінка споживача у 2025 році: чому private label стає першим вибором? Катерина Ковальська, Маркетолог компанії «НАША СИЛА». Тема: Як створити бренд, який вибирають серцем: історія НАША СИЛА. Про побудову емоційного зв'язку зі споживачем через простий продукт.

Маркетолог компанії «НАША СИЛА». Як створити бренд, який вибирають серцем: історія НАША СИЛА. Про побудову емоційного зв'язку зі споживачем через простий продукт. Тетяна Рубан, директорка Nerd agency (FILM.UA Group). Тема: Ваш продукт у кіно. Продакт плейсмент: як працює на практиці, скільки коштує, для яких задач підходить.

директорка Nerd agency (FILM.UA Group). Ваш продукт у кіно. Продакт плейсмент: як працює на практиці, скільки коштує, для яких задач підходить. Віталій Олександров, Операційний директор ГК "Екосфера". Тема: Private label vs brand очима виробника

Операційний директор ГК "Екосфера". Private label vs brand очима виробника Вікторія Шило, Комерційний директор ТОВ «Арітейл», мережа магазинів «КОЛО». Тема: Переваги локалізації виробництва ВТМ: український контекст

Комерційний директор ТОВ «Арітейл», мережа магазинів «КОЛО». Переваги локалізації виробництва ВТМ: український контекст Леся Іванченко, Директор ТОВ «Арт Лайн». Тема: Еволюція private label: від бюджетної альтернативи до джерела інновацій

Директор ТОВ «Арт Лайн». Еволюція private label: від бюджетної альтернативи до джерела інновацій Роман Гарбуз, Керівник відділу власних торговельних марок мережі Фокстрот. Тема: Виклики ВТМ на ринку побутової техніки та електроніки під час повномасштабного вторгнення

Керівник відділу власних торговельних марок мережі Фокстрот. Виклики ВТМ на ринку побутової техніки та електроніки під час повномасштабного вторгнення Каган Марина , СMO & Co-Founder компанія ProCare. Тема: Private Label 2.0: Як перемогти на ринку, де всі вже роблять креми

, СMO & Co-Founder компанія ProCare. Private Label 2.0: Як перемогти на ринку, де всі вже роблять креми Галина Ободець, директорка департаменту власних торгових марок мережі магазинів EVA. Тема: Private Label, як інструмент розвитку брендозалежної категорії. Кейс мультибрендової стратегії.

директорка департаменту власних торгових марок мережі магазинів EVA. Private Label, як інструмент розвитку брендозалежної категорії. Кейс мультибрендової стратегії. Руслан Дробот, комерційний диретор Юнівест Маркетинг. Тема: Готові рішення для партнерів в умовах нових екорегуляцій ЄС: як Univest допомагає перейти на пакування plastic free — з вигодою для бренду та споживача

комерційний диретор Юнівест Маркетинг. Готові рішення для партнерів в умовах нових екорегуляцій ЄС: як Univest допомагає перейти на пакування plastic free — з вигодою для бренду та споживача Альона Градович, категорійний менеджер з приватних торгових марок (Private Label) мережі магазинів ТА-ДА! Тема: ВТМ як рішення в умовах цінової чутливості покупця: досвід TA-DA! у балансуванні ціни та якості

категорійний менеджер з приватних торгових марок (Private Label) мережі магазинів ТА-ДА! ВТМ як рішення в умовах цінової чутливості покупця: досвід TA-DA! у балансуванні ціни та якості Юлія Голубкова , заступник Комерційного Директора з розвитку нових Партнерств та ВТМ, Auchan Україна. Тема: Власні торгові марки з французьким шармом: як Auchan формує успішну екосистему PL в Україні

, заступник Комерційного Директора з розвитку нових Партнерств та ВТМ, Auchan Україна. Власні торгові марки з французьким шармом: як Auchan формує успішну екосистему PL в Україні Наталія Краснощок , бренд менеджер ВТМ мережі супермаркетів VARUS. Тема: Соціальні мережі як інструмент просування Private Label: TikTok, Instagram, Telegram у роботі з ВТМ.

, бренд менеджер ВТМ мережі супермаркетів VARUS. Соціальні мережі як інструмент просування Private Label: TikTok, Instagram, Telegram у роботі з ВТМ. Бабич Антон, керівник департаменту виробництва, ТОВ Асканія-Пак. Тема: Від ідеї до готового продукту: досвід створення смаків, що визначають бренди

керівник департаменту виробництва, ТОВ Асканія-Пак. Від ідеї до готового продукту: досвід створення смаків, що визначають бренди Наталія Прянікова, керівниця відділу управління товарами власної торгової марки супермаркетів NOVUS. Тема: Фестивалі ВТМ: реалії без гучних гасел.

керівниця відділу управління товарами власної торгової марки супермаркетів NOVUS. Фестивалі ВТМ: реалії без гучних гасел. Шевченко Ігор, заступник начальника відділу аналізу інноваційних показників та патентної інформації УКРНОІВІ. Тема: Практичні аспекти отримання охорони на об'єкти інтелектуальної власності в Україні та закордоном

заступник начальника відділу аналізу інноваційних показників та патентної інформації УКРНОІВІ. Практичні аспекти отримання охорони на об'єкти інтелектуальної власності в Україні та закордоном Заяць Марія, керівник напрямку співпраці з дистриб'юторами ТОВ Ярофрут. Тема: "Торгова марка - це більше ніж продукт: як відповідальність і сервіс формують довіру та лояльність"

керівник напрямку співпраці з дистриб'юторами ТОВ Ярофрут. "Торгова марка - це більше ніж продукт: як відповідальність і сервіс формують довіру та лояльність" Данило Іванов, менеджер з розвитку проектів Listex. Тема: ВТМ на цифровій полиці: як контент формує вибір покупця

менеджер з розвитку проектів Listex. ВТМ на цифровій полиці: як контент формує вибір покупця Ярослав Дроздовський, виконавчий директор ГС "ЕПАЛ Україна". Тема: Цифровізація відкритого пулу піддонів EPAL.

виконавчий директор ГС "ЕПАЛ Україна". Цифровізація відкритого пулу піддонів EPAL. Тетяна Хмельницька, заступниця комерційного директора з розвитку і підтримки комерційної ефективності Аврора Мультимаркет. Тема : Виклики при масштабуванні і розширенні.

заступниця комерційного директора з розвитку і підтримки комерційної ефективності Аврора Мультимаркет. : Виклики при масштабуванні і розширенні. Дмитро Карпенко, GENERAL MANAGER FILLIN UKRAINE. Тема: Навчання лінійного персоналу як конкурентна перевага для Private Label.

GENERAL MANAGER FILLIN UKRAINE. Навчання лінійного персоналу як конкурентна перевага для Private Label. Костянтин Жук , менеджер з якості товарів Метро Кеш Енд Кері Україна та Альона Штанько, Начальник Управління з Асортиментної та ВТМ стратегії Метро Кеш Енд Кері Україна. Тема: Як ми будуємо ефективне партнерство з виробниками ВТМ.

, менеджер з якості товарів Метро Кеш Енд Кері Україна та Начальник Управління з Асортиментної та ВТМ стратегії Метро Кеш Енд Кері Україна. Як ми будуємо ефективне партнерство з виробниками ВТМ. Шеремет Олексій, Head of Alcohol & Food Market Department, ТОВ "ФТП". Тема: ВТМ - під ключ. Від пошуку до реалізації

Head of Alcohol & Food Market Department, ТОВ "ФТП". ВТМ - під ключ. Від пошуку до реалізації Валентина Малишева , IPP Sales Representative Konica Minolta Ukraine. Тема: Цифрова етикетка, як елемент сучасного ринку. Персоналізована розмова із споживачем

IPP Sales Representative Konica Minolta Ukraine. Цифрова етикетка, як елемент сучасного ринку. Персоналізована розмова із споживачем Сергій Бутенко, директор ТОВ «ПРОКОМ». Тема: Впровадження BAS ERP за технологією ТШВК, як це відбувається на прикладі проекту автоматизації на ТОВ «ДРАЙЗЕР» виробника сиропів, джемів, соусів (м.Дніпро).

директор ТОВ «ПРОКОМ». Впровадження BAS ERP за технологією ТШВК, як це відбувається на прикладі проекту автоматизації на ТОВ «ДРАЙЗЕР» виробника сиропів, джемів, соусів (м.Дніпро). Ольга Момчилович, директор з маркетингу мережі магазинів ЛотОк. Тема: Розширення продуктової лінійки власної торгової марки.

Повна програма та Реєстрація тут

Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]

З великим задоволенням запрошуємо вас стати учасником HoReCa Hub 2025 – єдиної в Україні події, що об'єднає ключових гравців HoReCa-ринку та виробників Private Label, і стане вашим провідником у майбутнє готельно-ресторанного бізнесу. Цей захід відбудеться у рамках XVІІ Міжнародної виставки-конференції PrivateLabel&FMCG Master 2025, що підкреслює його стратегічне значення для всієї галузі.

Чому варто бути на HoReCa Hub 2025?

HoReCa Hub 2025 об'єднає понад 120 учасників, ставши епіцентром для обміну досвідом та налагодження співпраці. Захід збере власників бізнесу, CEO, генеральних директорів, керуючих, маркетинг-директорів, а також фахівців з постачання, аналітиків та представників інших ключових посад у сфері HoReCa. Аудиторія включатиме представників ресторанів, кафе, кав'ярень, готелів, постачальників продукції та обладнання, постачальників послуг, а також консалтингові, маркетингові та IT-агенції. Це гарантує високий рівень зацікавленості у розвитку бізнесу та продуктивний обмін досвідом, що сприятиме налагодженню цінних партнерств.

Партнери виставки

Партнер з АвтоматизаціЇ ресторану: від каси до управлінського обліку - «СМАРТ КАФЕ»

Партнер з постачання одноразового посуду, пакування та розхідних для закладів харчування - Lookfort

Партнер з масштабування бізнесів

Енергетичний партнер - KeyVolt Energy

Партнер з масштабування бізнесів MOST Franchising

Програма заходу:

Вступне слово модератора конференції. Михайло Шевелюк , Керівник Української Школи Гостинності - Ukrainian Horeca School, експерт з сервісу, майстер виробничого навчання на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу у Львівському професійному коледжі моделю.

, Керівник Української Школи Гостинності - Ukrainian Horeca School, експерт з сервісу, майстер виробничого навчання на кафедрі готельно-ресторанного бізнесу у Львівському професійному коледжі моделю. Ярослав Куліковський , Старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Ринок HoReCa в Україні: аналітика, виклики та можливості для зростання у 2025 році

, Старший аналітик Pro-Consulting. Тема: Ринок HoReCa в Україні: аналітика, виклики та можливості для зростання у 2025 році Катерина Бенівська , Співзасновниця MOST Franchising. Тема: Як примножити прибуток без вкладень в нові точки: формули масштабування у HoReCa

, Співзасновниця MOST Franchising. Тема: Як примножити прибуток без вкладень в нові точки: формули масштабування у HoReCa Всеволод Поліщук , письменник, ресторанний консультант та громадський діяч, автор книг «Фантастична історія української кухні» та «9 обідів, сніданків, вечерь». Тема: Що таке насправді концепція ресторану і що потрібно знати, щоб її створити

, письменник, ресторанний консультант та громадський діяч, автор книг «Фантастична історія української кухні» та «9 обідів, сніданків, вечерь». Тема: Що таке насправді концепція ресторану і що потрібно знати, щоб її створити Уляна Гладій , Коуч та наставник у ресторанному бізнесі. Тема: Секрети сильного сервісу: що повинна знати команда ресторану, щоб вразити гостя

, Коуч та наставник у ресторанному бізнесі. Тема: Секрети сильного сервісу: що повинна знати команда ресторану, щоб вразити гостя Артем Триколенко , Шеф-кухар заміського комплексу Selena-Family Resort, бренд-шеф компанії RATIONAL, сировар. Тема: Локальні продукти. Як перетворити роботу з крафтовими виробниками в конкурентну перевагу ресторану?

, Шеф-кухар заміського комплексу Selena-Family Resort, бренд-шеф компанії RATIONAL, сировар. Тема: Локальні продукти. Як перетворити роботу з крафтовими виробниками в конкурентну перевагу ресторану? Олексій Яценко , Директор з маркетингу компанії LOOKFORT.Тема: Як постачальник може підвищити маркетингові показники вашого закладу

, Директор з маркетингу компанії LOOKFORT.Тема: Як постачальник може підвищити маркетингові показники вашого закладу Кирило Чайка , Шеф-кухар, Chin-Chin.Тема: Кухня майбутнього: як шеф-кухар стає архітектором інновацій та магнітом для талантів у епоху змін

, Шеф-кухар, Chin-Chin.Тема: Кухня майбутнього: як шеф-кухар стає архітектором інновацій та магнітом для талантів у епоху змін Дарина Риженко , СОО компанії СмартОблік та компанії Смарт Кафе. Тема: Дашборд власника: 10 ключових цифр, які збільшать прибуток

, СОО компанії СмартОблік та компанії Смарт Кафе. Тема: Дашборд власника: 10 ключових цифр, які збільшать прибуток Аліна Пухальська , зіркова сомельє, має досвід роботи з найбільшою винною картою України (понад 2000 позицій). Тема: Навчання персоналу продажам позицій з винної карти, корпоративним правилам та культурі в українських ресторанах

, зіркова сомельє, має досвід роботи з найбільшою винною картою України (понад 2000 позицій). Тема: Навчання персоналу продажам позицій з винної карти, корпоративним правилам та культурі в українських ресторанах Тетяна Перимська і Олена Гончаренко , рестораторки та співзасновниці DEBI GROUP.

Тема: Як "замурашити клієнта". Як сервіс впливає на прибуток та показники бізнесу

, рестораторки та співзасновниці DEBI GROUP. Тема: Як "замурашити клієнта". Як сервіс впливає на прибуток та показники бізнесу Михайло Шевелюк , Керівник Української Школи Гостинності - Ukrainian Horeca School. Тема: Хто буде працювати в HoReCa завтра? Нове покоління сервісу і виклики освіти

, Керівник Української Школи Гостинності - Ukrainian Horeca School. Тема: Хто буде працювати в HoReCa завтра? Нове покоління сервісу і виклики освіти Валерій Сиверчук , мережа ресторанів CASIAL формату, понад 20 відкритих закладів.

Тема: Управління сучасним рестораном формату CASIAL через точні цифри та яскравий маркетинг

, мережа ресторанів CASIAL формату, понад 20 відкритих закладів. Тема: Управління сучасним рестораном формату CASIAL через точні цифри та яскравий маркетинг Яна Лакуста , Засновниця Професійної кулінарно-кондитерської школи, бренд-шеф 5 закладів, член 3 асоціацій шеф-кухарів. Тема: Як побудувати ексклюзивну продуктову лінійку для ресторану чи мережі готелів?

, Засновниця Професійної кулінарно-кондитерської школи, бренд-шеф 5 закладів, член 3 асоціацій шеф-кухарів. Тема: Як побудувати ексклюзивну продуктову лінійку для ресторану чи мережі готелів? Олексій Сидоров , Бренд-шеф ресторану «Маяк», 13 років стажу, досвід у ресторанах 2* Michelin (Італія, Швеція). Тема: Від продукту до концепції

, Бренд-шеф ресторану «Маяк», 13 років стажу, досвід у ресторанах 2* Michelin (Італія, Швеція). Тема: Від продукту до концепції Олександр Гриценко , Шеф-кухар (Чорноморка, La Frusta, Їстетика), викладач кулінарної академії, 16 років досвіду. Тема: Які тренди формують FMCG-ринок у 2025 році та як на них реагувати закладам HoReCa

, Шеф-кухар (Чорноморка, La Frusta, Їстетика), викладач кулінарної академії, 16 років досвіду. Тема: Які тренди формують FMCG-ринок у 2025 році та як на них реагувати закладам HoReCa Ольга Кролик , фіналістка шоу «Мастер Шеф», ведуча шеф-кухарка студії Su.Chef. Тема: Від домашньої кухні до високої гастрономії: як кулінарні майстер-класи формують гастрокультуру

, фіналістка шоу «Мастер Шеф», ведуча шеф-кухарка студії Su.Chef. Тема: Від домашньої кухні до високої гастрономії: як кулінарні майстер-класи формують гастрокультуру Олексій Повторейко , Віце-президент Асоціації шеф-кухарів України, бренд-амбасадор ТМ «Куратор», викладач Кулінарної Академії. Тема: Управління мережею ресторанів у воєнний час: цифри, люди, діджиталізація, сервіс

, Віце-президент Асоціації шеф-кухарів України, бренд-амбасадор ТМ «Куратор», викладач Кулінарної Академії. Тема: Управління мережею ресторанів у воєнний час: цифри, люди, діджиталізація, сервіс Юлія Колесникова , CFO та партнерка balbek bureau, співзасновниця кафе «Дублер». Тема: Від ідеї до першого чека: як архітектурна майстерня запускає ресторани

, CFO та партнерка balbek bureau, співзасновниця кафе «Дублер». Тема: Від ідеї до першого чека: як архітектурна майстерня запускає ресторани Олександр Муляр , СМО KeyVolt Energy. Тема: Енергетика без інвестицій: модель партнерства для стабільного бізнесу

, СМО KeyVolt Energy. Тема: Енергетика без інвестицій: модель партнерства для стабільного бізнесу Альона Басецька та Єлена Жигун , співзасновниці мережі Fiji Group, підприємниці та менторки. Тема: Ресторан — жива енергія. Наші ресторанні мантри

, співзасновниці мережі Fiji Group, підприємниці та менторки. Тема: Ресторан — жива енергія. Наші ресторанні мантри Альона Смірнова , Власниця та бренд-шеф ресторану «Бавовна», працювала у ресторанах із зірками Мішлен (Лондон). Тема: Гастрономія майбутнього, концепт «від лану до столу»

, Власниця та бренд-шеф ресторану «Бавовна», працювала у ресторанах із зірками Мішлен (Лондон). Тема: Гастрономія майбутнього, концепт «від лану до столу» Олександр Карпусь, експерт у культурі напоїв, власник найбільшої колекції алкоголю в Україні. Тема: Бар і фудпейринг: нова стратегія прибутку в ресторані

На Виставці Вас чекають:

160 виставкових стендів, що представляють найкращі товари та послуги.

Галерея новинок провідних постачальників України

Виступи 30 топ-спікерів із провідних компаній України.

Столи переговорів у форматі "Рітейлер-Постачальник" – унікальна можливість для встановлення нових бізнес-зв’язків.

Урочиста Церемонія нагородження переможців Національної премії - PrivateLabel-2025 - бізнес-нагорода, яка відзначає досягнення виробників та мереж у галузі розвитку СТМ та взаємодії з рітейлерами.

- PrivateLabel-2025 - бізнес-нагорода, яка відзначає досягнення виробників та мереж у галузі розвитку СТМ та взаємодії з рітейлерами. Більше 2000 учасників - Ваших існуючих і потенційних партнерів ( 700+ учасників конференції і 1500+ відвідувачів вставки).

Повна програма та Реєстрація тут

Контакти: +38 067-502-30-13, [email protected]

