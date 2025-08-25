Київстар удруге поспіль визнано найкращою мережею України за версією Ookla

Отримавши визнання Ookla за 3-4 квартали 2024 року, національний оператор електронних комунікацій повторив успіх, здобувши всі три ключові нагороди за перше півріччя 2025-го. Таким чином Київстар двічі поспіль отримав статус найкращої мережі України за швидкістю мобільного інтернету та покриттям. Послідовні досягнення демонструють ефективність системної роботи над підвищенням якості послуг.

Нагорода Speedtest Awards від Ookla є вагомою відзнакою для операторів фіксованого та мобільного зв'язку в усьому світі. Для визначення лідера експерти Ookla проаналізували 1,119,122 тестів, які проводили абоненти всіх мобільних операторів України у 1 та 2 кварталі 2025 року. Київстар вчергове отримав три престижні нагороди у номінаціях: «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа» в Україні.

Згідно з даними Ookla показник швидкості (Speed Score) в мережі Київстар склав 56.57, що є найвищим результатом серед мобільних операторів країни. Speed Score враховує дані про швидкості завантаження (Download), передачі даних (Upload), а також затримку (Latency), щоб показати цілісну картину роботи мережі оператора. Середня швидкість завантаження даних в мережі оператора досягнула 60.63 Мбіт/с. Це стало можливим завдяки значним інвестиціям компанії в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі.

Також Київстар отримав найкращий результат під час тестування покриття Coverage Score – 35.28 балів. Цей показник ґрунтується на аналізі 412,001,916 сканувань, зроблених у верифікованих локаціях, де оператори надають свої послуги. Станом на сьогодні компанія має найбільшу 4G-мережу серед усіх операторів електронних комунікацій в Україні[1] і продовжує розширювати мережу. Швидкісна 4G-мережа від Київстар сьогодні доступна для понад 96% населення на підконтрольній Україні території.

«Вдруге поспіль здобути три нагороди від Ookla — це знак того, що ми рухаємось у правильному напрямку: забезпечуємо мільйонам українців стабільний зв’язок, високу швидкість мобільного інтернету та широкий доступ до 4G. За кожним таким визнанням — зусилля наших інженерів, технічних команд, та всіх спеціалістів Київстар, які працюють 24/7, щоб українці мали сталий зв’язок», — зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар.

«Нагороди Speedtest Awards є найвищим визнанням досягнень у галузі, і те, що Kиївстар двічі поспіль перемагає у номінації «Найкраща мобільна мережа», «Найкраще мобільне покриття» та «Найшвидша мобільна мережа в Україні», є чітким показником лідерства в галузі», — Стівен Бай, президент і генеральний директор Ookla, підрозділу Ziff Davis. «Київстар задає новий стандарт швидкості та якості зв’язку. Ми раді відзначити ці досягнення!».

З докладними результатами нового дослідження та особливостями методології можна ознайомитися за посиланням на сайті Speedtest.net.

Довідка про Київстар:

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 3,4 млрд грн для підтримки Сил оборони, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua

Довідка про Ookla

Ookla, світовий лідер у галузі аналітики зв'язку, що об'єднує експертизу сервісів Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® та RootMetrics® для надання безпрецедентних даних про мережі та підключення. Поєднуючи дані з різних джерел із провідним досвідом у галузі, ми перетворюємо показники продуктивності мереж на стратегічні, практичні рішення. Наші рішення надають операторам зв’язку, бізнесам та урядам критично важливі дані й аналітику, необхідні для оптимізації мереж, покращення цифрового досвіду та подолання цифрового розриву. Водночас ми підсилюємо реальний досвід людей і компаній, які щодня покладаються на підключення, щоб працювати, навчатися та спілкуватися. Від вимірювання та аналізу зв’язку до стимулювання інновацій у галузі — Ookla допомагає світові залишатися на зв’язку. Ookla є підрозділом Ziff Davis (NASDAQ: ZD), вертикально орієнтованої компанії, що спеціалізується на цифрових медіа та інтернеті, портфоліо якої включає провідні бренди в галузі технологій, розваг, покупок, охорони здоров'я, кібербезпеки та маркетингових технологій.

[1] Підтверджено внутрішніми даними компанії та звітністю постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за формою 1-Т до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК). Без урахування тимчасово окупованих територій