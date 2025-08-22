Інтерфакс-Україна
12:43 22.08.2025

Вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва б’є по силах оборони - заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес"

Рішення про вилучення 8 млрд грн у Києва б’є не тільки по киянам, а й по підрозділам сил оборони, які щодня звертаються до київської влади за допомогою та гарантовано її отримують. Адже столиця з перших днів війни надає потужну підтримку ЗСУ, і сьогодні допомагає армії більше, ніж усі обласні центри разом.  Про це написав у себе в фейсбук Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

"Столиця з перших днів війни надавала потужну підтримку нам на передовій, взявши за правило – максимум грошей на ЗСУ. І Київ сьогодні допомагає армії більше, ніж усі інші обласні центри разом узяті. Допомога від киян завжди відчутна. Але її обрізали, ухваливши в Верховній Раді закон 13439-3. Забрали 8 мільярдів з бюджету столиці. Це рішення бʼє не лише по Києву і можливостям міста фінансувати потреби киян. Воно бʼє по нашій обороні, воно бʼє по підрозділам сил оборони, які щодня звертаються до столиці за допомогою і гарантовано її отримують",  - написав Олесь Маляревич.

Він зазначив, що завдяки тому, що Київ постійно знаходить кошти, військові швидко отримують додаткові дрони, автівки та інші засоби для боротьби.

"Це відбувається прямим перерахуванням коштів безпосередньо військовим частинам. Тобто вже самі військові вирішують, що купити, в який кількості і без втрати дорогоцінного часу. 8 мільярдів для когось можуть здатися абстрактною цифрою, але якщо виміряти у дронах, то це близько 500 тисяч FPV! Це врятовані життя тисяч українських солдатів і смерть для сотень тисяч ворогів. Це сотні нових вантажівок та пікапів які забезпечать надійну військову логістику", - наголосив заступник командира полку безпілотних систем "Ахіллес".

