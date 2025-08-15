Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:46 15.08.2025

Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

3 хв читати

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на запитання відомого журналіста Річарда Квеста про очікування від переговорів Трампа з путіним на Алясці, заявив: Украіна та її союзники розраховують на домовленість про припинення вогню. Він вкотре нагадав про принцип "нічого про Україну без України", запроваджений після 2014 року, і зазначив – майбутня мирна угода це дуже складний процес, її неможливо ухвалити за один день.

"Це буде непросте завдання – вести переговори з путіним. Усі розраховують, що ми досягнемо припинення вогню. І я сподіваюся, що Трамп донесе путіну позицію колективної команди, що включає Україну, європейські країни та народ Сполучених Штатів. Я знаю, що ми можемо досягти результатів", – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що ультиматуми щодо відмови від територій для України неприйнятні. "Ми не та нація чи країна, яка торгує чи обмінюється нашою землею. І нам не варто зараз говорити про мирну угоду. Це неможливо. Тому що вона складається з такої кількості пунктів, що може виявитися недосяжною у короткий проміжок часу. Але який реалістично можливий результат зустрічі на Алясці? Безумовне, всеосяжне припинення вогню. Припинення вогню на землі, припинення вогню в повітрі, припинення вогню на морі – і це той факт, проти якого путін просто не матиме жодних аргументів", – вважає Порошенко. 

"Насправді путіну не потрібна українська територія. путіну потрібна вся Україна. путіну не потрібна вільна і демократична Українська держава, він хоче, щоб ми  були колонією росії. І в цій ситуації ми повинні діяти об’єднано. У нас більш ніж достатньо інструментів, щоб чинити тиск на путіна", – сказав пʼятий Президент. 

"Якщо путін не прийме вимогу припинити війну і оголосити про припинення вогню, має бути "План Б". Перше – це зброя для України. Це не тільки оборонна зброя. Хочу нагадати вам, що першу оборонну зброю я як президент України отримав від президента Трампа у 2017 році. Але й наступальна зброя, ракети великої дальності, щоб путін розумів, що за цю відмову він заплатить дуже високу ціну. Пункт номер два – санкції, включно з вторинними санкціями, які зупинять здатність путіна фінансувати війну. І в нього не повинно бути жодних ілюзій, що він зможе своєю балаканиною відкласти чи призупинити ці санкції. Пункт номер три – це використання активів, заморожених активів, для підтримки фінансової системи. Не за рахунок грошей платників податків, а за рахунок російських заморожених активів. Пункт номер чотири – це гарантії безпеки. І найкраща гарантія безпеки, незалежно від того, чи будемо ми членом НАТО чи ні, – це стаття 5 НАТО, дуже схожа на фінську модель  гарантії  безпеки до того, як Фінляндія стала членом Альянсу, – це абсолютно чудовий приклад. І пункт номер п’ять – це підтримка реформ, демократії та свободи України, тому що нам потрібна вільна і демократична країна, а не схожа на російську автократію", – наголосив Порошенко. 

 

Теги: #путін #порошенко #території #європейська_солідарність #перемовини #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:23 15.08.2025
Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, я швидко повернуся додому

18:15 15.08.2025
Літак Путіна вилетів з Магадана у напрямку Аляски

Літак Путіна вилетів з Магадана у напрямку Аляски

17:20 15.08.2025
Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

Трамп обговорив з Лукашенком по телефону звільнення ув'язнених та висловив сподівання на зустріч

16:01 15.08.2025
Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

Трамп на шляху на зустріч з Путіним: Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну

15:57 15.08.2025
Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

Зеленський: Головне, щоб зустріч на Алясці відкрила можливість до сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі

15:29 15.08.2025
Трамп вилетів на Аляску на саміт з Путіним

Трамп вилетів на Аляску на саміт з Путіним

14:43 15.08.2025
Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

Білий дім оприлюднив повний склад делегації, яка зустрінеться з Путіним на Алясці

13:47 15.08.2025
Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

21:51 14.08.2025
Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко

Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко

21:16 14.08.2025
Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського

Трамп: Важливішою за двосторонню зустріч з Путіним буде тристороння за участі Зеленського

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp

В Україні впроваджують сучасні системи збереження енергії для бізнесу

SEPTEMBER FEST 2025: головний урбан-фестиваль осені у Києві

UKRNAFTA запускає благодійний проєкт «Добрий ранок, Україно!»

Нові ліки, ринки експорту та інвестиції: Farmak підбив підсумки першого півріччя 2025 року

1 центр рекрутингу Сухопутних військ: проєкт "Контракт 18–24" розширюється на безпілотні системи

У державному банку розповіли про підсумки проєкту «Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України»

Показники виконання договорів купівлі-продажу деревини у III кварталі позитивні – понад 43%

Трейлер драмеді «Вітя» вже в мережі — прем’єра 1 вересня на Київстар ТБ

У першому півріччі 2025 року IDS Ukraine збільшила податковий внесок на 33% – до майже пів мільярда гривень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА