Порошенко в ефірі CNN запропонував "План Б" на випадок, якщо путін відмовиться від припинення вогню

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на запитання відомого журналіста Річарда Квеста про очікування від переговорів Трампа з путіним на Алясці, заявив: Украіна та її союзники розраховують на домовленість про припинення вогню. Він вкотре нагадав про принцип "нічого про Україну без України", запроваджений після 2014 року, і зазначив – майбутня мирна угода це дуже складний процес, її неможливо ухвалити за один день.

"Це буде непросте завдання – вести переговори з путіним. Усі розраховують, що ми досягнемо припинення вогню. І я сподіваюся, що Трамп донесе путіну позицію колективної команди, що включає Україну, європейські країни та народ Сполучених Штатів. Я знаю, що ми можемо досягти результатів", – сказав Порошенко.

Він також зазначив, що ультиматуми щодо відмови від територій для України неприйнятні. "Ми не та нація чи країна, яка торгує чи обмінюється нашою землею. І нам не варто зараз говорити про мирну угоду. Це неможливо. Тому що вона складається з такої кількості пунктів, що може виявитися недосяжною у короткий проміжок часу. Але який реалістично можливий результат зустрічі на Алясці? Безумовне, всеосяжне припинення вогню. Припинення вогню на землі, припинення вогню в повітрі, припинення вогню на морі – і це той факт, проти якого путін просто не матиме жодних аргументів", – вважає Порошенко.

"Насправді путіну не потрібна українська територія. путіну потрібна вся Україна. путіну не потрібна вільна і демократична Українська держава, він хоче, щоб ми були колонією росії. І в цій ситуації ми повинні діяти об’єднано. У нас більш ніж достатньо інструментів, щоб чинити тиск на путіна", – сказав пʼятий Президент.

"Якщо путін не прийме вимогу припинити війну і оголосити про припинення вогню, має бути "План Б". Перше – це зброя для України. Це не тільки оборонна зброя. Хочу нагадати вам, що першу оборонну зброю я як президент України отримав від президента Трампа у 2017 році. Але й наступальна зброя, ракети великої дальності, щоб путін розумів, що за цю відмову він заплатить дуже високу ціну. Пункт номер два – санкції, включно з вторинними санкціями, які зупинять здатність путіна фінансувати війну. І в нього не повинно бути жодних ілюзій, що він зможе своєю балаканиною відкласти чи призупинити ці санкції. Пункт номер три – це використання активів, заморожених активів, для підтримки фінансової системи. Не за рахунок грошей платників податків, а за рахунок російських заморожених активів. Пункт номер чотири – це гарантії безпеки. І найкраща гарантія безпеки, незалежно від того, чи будемо ми членом НАТО чи ні, – це стаття 5 НАТО, дуже схожа на фінську модель гарантії безпеки до того, як Фінляндія стала членом Альянсу, – це абсолютно чудовий приклад. І пункт номер п’ять – це підтримка реформ, демократії та свободи України, тому що нам потрібна вільна і демократична країна, а не схожа на російську автократію", – наголосив Порошенко.