13:32 15.08.2025

Sense Bank запустив миттєві перекази в застосунку Sense SuperApp

Sense Bank продовжує вдосконалювати цифрові фінансові сервіси для клієнтів. Відтепер фізичні особи та фізичні особи-підприємці можуть здійснювати миттєві перекази в гривні безпосередньо в мобільному застосунку Sense SuperApp.

Платіж виконується в межах до 10 секунд у будь-який час доби, включно з вихідними та святковими днями за умови технічної доступності Системи у банку отримувача. Перекази здійснюються за номером рахунку IBAN, а максимальний розмір однієї операції обмежено чинним законодавством і становить до 100 000 грн.

Нова послуга значно спрощує повсякденні фінансові операції: миттєві розрахунки з партнерами, екстрені платежі, а також термінові перекази близьким.  Усе це тепер доступно в один клік.

"Для банку стратегічно важливо створювати цифрові продукти, які не просто відповідають на потреби клієнтів, а випереджають їх. Ми розглядаємо кожне нове цифрове рішення як тактичну перевагу для клієнтів і нашу інвестицію в банкінг майбутнього. Швидкість і зручність - це вже не бонус, а базовий стандарт фінансового сервісу", - зазначив Сергій Нагорний, начальник відділу впровадження інноваційних проєктів Sense Bank.

З редакцією Публічної пропозиції на укладення Договору банківського обслуговування можна ознайомитись на сайті Банку за посиланням 

Публічна пропозиція на укладення договору банківського комплексного обслуговування знаходиться за посиланням.

Детальніше за посиланням

Теги: #sense_bank #перекази_в_гривні #sense_superapp

