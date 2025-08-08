Інтерфакс-Україна
20:49 08.08.2025

Lviv Invest Forum 2025 — головна інвестиційна подія серпня у Львові

Lviv Invest Forum 2025 — головна інвестиційна подія серпня у Львові
29–31 серпня 2025 року — у Львові відбудеться Lviv Invest Forum 2025, одна з ключових інвестиційних подій року.

Форум збере понад 1000+ учасників, інвесторів, підприємців представників влади та міжнародних партнерів, щоб обговорити найактуальніші виклики й можливості інвестування в Україні.

Фокус 2025: “Інвестуй з розумом. Рости зі спільнотою”

Цьогорічна тема форуму — усвідомлені інвестиції та сталий розвиток приватного капіталу.

Це не просто подія, а жива платформа для нетворкінгу, запуску спільних проектів і стратегічного діалогу між бізнесом, державою та інвесторами.

Що на вас чекає?

  • 3 дні інтенсивної програми: панельні дискусії, презентації, пітчинги та Invest Expo
  • 50+ спікерів — підприємці з списку Forbes ТОП-100 Україна,  лідери з ІТ, девелопменту, фінансів, медицини, франчайзингу
  • Інвестиційні кейси: нерухомість, альтернативні інвестиції, технології, креативна економіка
  • Закриті інвестиційні продажів та нетворкінг-зони
  • Invest Expo — виставкова зона для брендів, інвестиційних проєктів і фінансових сервісів

Серед спікерів:

  • Володимир Поперешнюк (Nova Poshta)
  • Гарік Корогодський (Dream)
  • Тарас Кицмей (SoftServe)
  • Руслан Шостак (Eva, Varus)
  • Андрій Федорів (Fedoriv)
  • Андрій Журжій (Inzhur)
  • Микола Кміть (Плай, Святий Шарбель)
  • Роман Корсак (Наш Край, Spar)
  • Ігор Ніконов (KAN Development)
  • Мирослава Козачук (Franchise Group)
  • та ще понад 40 експертів, які щодня формують українську економіку.

Організатори та партнери

Форум організовує команда Lviv Invest Forum у партнерстві з провідними українськими бізнесами.

Генеральний партнер:
Resident Development — девелоперська компанія, яка вже 9 років змінює міське середовище Львова, поєднуючи комфорт, якість і інвестиційну привабливість.

Серед партнерів: Bentley, МХП, Photomate, Spatium, Arha Group та десятки інших компаній.

Готелі-партнери:
Emily Resort, Grand Hotel Lviv, City Inn Lviv та Citadel Gastro Boutique Hotel — спеціальні умови проживання для учасників (знижки до 15% за промокодом LIF2025).

Для кого цей форум:

  • Для інвесторів, які шукають нові ніші та готові вкладати в Україну
  • Для підприємців та девелоперів, які прагнуть масштабування
  • Для стартапів, франшиз, ІТ-компаній, що шукають партнерів
  • Для бізнес-спільноти, яка хоче бути в центрі змін

Деталі та участь
Офіційна реєстрація: https://lviv-invest.com
Дати проведення: 29–31 серпня 2025
Локації: Emily Resort, Львів. (день 3 - с.Деревач)

Контакт для ЗМІ та партнерств: [email protected]

Lviv Invest Forum 2025 — це місце, де бізнес знаходить партнерів, а інвестиції — сенс. Приєднуйтесь, щоб бути в центрі нової економіки.

