Lviv Invest Forum 2025 — головна інвестиційна подія серпня у Львові

Фото: Lviv Invest Forum

29–31 серпня 2025 року — у Львові відбудеться Lviv Invest Forum 2025, одна з ключових інвестиційних подій року.

Форум збере понад 1000+ учасників, інвесторів, підприємців представників влади та міжнародних партнерів, щоб обговорити найактуальніші виклики й можливості інвестування в Україні.

Фокус 2025: “Інвестуй з розумом. Рости зі спільнотою”

Цьогорічна тема форуму — усвідомлені інвестиції та сталий розвиток приватного капіталу.

Це не просто подія, а жива платформа для нетворкінгу, запуску спільних проектів і стратегічного діалогу між бізнесом, державою та інвесторами.

Що на вас чекає?

3 дні інтенсивної програми: панельні дискусії, презентації, пітчинги та Invest Expo

50+ спікерів — підприємці з списку Forbes ТОП-100 Україна, лідери з ІТ, девелопменту, фінансів, медицини, франчайзингу

Інвестиційні кейси: нерухомість, альтернативні інвестиції, технології, креативна економіка

Закриті інвестиційні продажів та нетворкінг-зони

Invest Expo — виставкова зона для брендів, інвестиційних проєктів і фінансових сервісів

Серед спікерів:

Володимир Поперешнюк (Nova Poshta)

Гарік Корогодський (Dream)

Тарас Кицмей (SoftServe)

Руслан Шостак (Eva, Varus)

Андрій Федорів (Fedoriv)

Андрій Журжій (Inzhur)

Микола Кміть (Плай, Святий Шарбель)

Роман Корсак (Наш Край, Spar)

Ігор Ніконов (KAN Development)

Мирослава Козачук (Franchise Group)

та ще понад 40 експертів, які щодня формують українську економіку.

Організатори та партнери

Форум організовує команда Lviv Invest Forum у партнерстві з провідними українськими бізнесами.

Генеральний партнер:

Resident Development — девелоперська компанія, яка вже 9 років змінює міське середовище Львова, поєднуючи комфорт, якість і інвестиційну привабливість.

Серед партнерів: Bentley, МХП, Photomate, Spatium, Arha Group та десятки інших компаній.

Готелі-партнери:

Emily Resort, Grand Hotel Lviv, City Inn Lviv та Citadel Gastro Boutique Hotel — спеціальні умови проживання для учасників (знижки до 15% за промокодом LIF2025).

Для кого цей форум:

Для інвесторів, які шукають нові ніші та готові вкладати в Україну

Для підприємців та девелоперів, які прагнуть масштабування

Для стартапів, франшиз, ІТ-компаній, що шукають партнерів

Для бізнес-спільноти, яка хоче бути в центрі змін

Деталі та участь

Офіційна реєстрація: https://lviv-invest.com

Дати проведення: 29–31 серпня 2025

Локації: Emily Resort, Львів. (день 3 - с.Деревач)

Контакт для ЗМІ та партнерств: [email protected]

Lviv Invest Forum 2025 — це місце, де бізнес знаходить партнерів, а інвестиції — сенс. Приєднуйтесь, щоб бути в центрі нової економіки.