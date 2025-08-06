Київстар зможе швидше розбудовувати мережу завдяки новому закону

Президент України підписав закон №4321, який значно скорочує термін отримання дозволів для будівництва телекомунікаційної інфраструктури. Це рішення дозволить компанії «Київстар» швидше розгортати мобільну мережу по всій Україні.

Раніше процедура отримання дозволів займала багато часу, що гальмувало розбудову критично важливої інфраструктури, особливо в умовах війни. Новий закон дозволить вдвічі скоротити терміни отримання дозволів, що істотно пришвидшить запуск нових базових станцій.

«Цей закон стосується насамперед інтересів людей, користувачів послуг, а не лише галузі, і є вирішальним для прискорення цифрової трансформації України, — коментує Олександр Комаров, СЕО Київстар. — Ми вдячні Міністерству цифрової трансформації, Верховній Раді України та, зокрема, Комітету з аграрної та земельної політики, за послідовну підтримку та лідерство у розробці цих важливих законодавчих змін для всієї галузі електронних комунікацій».

За час повномасштабної війни Київстар побудував понад 10 тис. нових базових станцій на понад 3 тис. майданчиків, та розширив покриття 4G на більш ніж 6 тис. км автодоріг. Ухвалення цього закону відкриває для компанії ще більше можливостей для створення безпечної, цифрової та сучасної України, що прискорить економічне зростання та зробить послуги оператора доступними всюди, де вони необхідні

Що це означає для абонентів Київстар:

Десятки тисяч користувачів зможуть отримати покращене покриття вздовж ключових автошляхів, де рівень покриття значно зросте протягом наступних років

Компанія зможе забезпечити покриття багатьох сіл і селищ, у яких сьогодні мобільний зв'язок практично відсутній

Сотні тисяч українців у сільській місцевості зможуть вперше отримати доступ до базових цифрових послуг

Нагадаємо, що лише за перше півріччя 2025 року було побудовано 2775 нових базових станцій, а 4G-покриття розширено ще на понад 370 населених пунктів. Від лютого 2022 року до сьогодні LTE-мережа охопила понад 4800 нових населених пунктів. Сьогодні 96% населення на території, підконтрольній Україні, мають доступ до 4G від Київстар. Окрім цього продовжується системна розбудова мережі вздовж автошляхів. Наразі близько 13 тисяч кілометрів доріг міжнародного та національного значення охоплені 4G-зв’язком.