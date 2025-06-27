Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:30 27.06.2025

ОТП БАНК має найвищу кредитоспроможність і стабільний прогноз – «Кредит-Рейтинг»

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Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» повідомило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ «ОТП БАНК» на рівні uaААА, прогноз стабільний.

Як пояснило агентство, це означає, що ОТП БАНК має найвищу кредитоспроможність порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Наприкінці 2023 року «Кредит-Рейтинг» підвищив для ОТП БАНК рейтинг до uaAAA з прогнозом «у розвитку». Улітку минулого року прогноз змінився на стабільний і залишається таким по сьогодні.

Нагадаємо, раніше кредитно-рейтингове агентство S&P Global підвищило рейтинг для OTP Bank (Угорщина) з BBB-/A-3 до BBB/A-2. Цей рівень є вищим, ніж суверенний кредитний рейтинг Угорщини.

OTP Group є 4-ю найбільш стійкою до стресів банківською групою в Європі на основі Європейського банківського стрес-тесту 2023 року, проведеного Європейським банківським управлінням. Також OTP Group очолює Рейтинг 100 найкращих банків Центральної та Східної Європи за 2023 та 2024 роки.

Теги: #кредит_рейтинг #sp_global #отп_банк

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