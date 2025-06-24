Кредити на мільярди: банки роблять внесок у відновлення енергетики та підтримку держави — В.Мудрий

Українські банки нарощують фінансування енергетичних проєктів: за рік сформовано мільярдні кредитні портфелі, а загальна потужність нових електрогенеруючих об’єктів сягнула понад 705 МВт. Про це Голова Правління АТ «ОТП БАНК» та Голова Ради Незалежної асоціації банків України Володимир Мудрий розповів під час форуму «Банківський ринок 2025», організованого виданням «Економічна Правда» та асоціацією НАБУ за підтримки Mastercard.

«Ми не лише генеруємо прибутки, а й надаємо реальну підтримку країні. Зокрема, через фінансування енергетичних програм. У червні 2024 року банки підписали Меморандум про кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури. Завдяки цьому було видано кредитів на суму 18,2 млрд грн, а загальна профінансована потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 705 МВт», — сказав В.Мудрий.

За його словами, з середини 2023 р. кредитні портфелі банків зростають орієнтовно на 30% щороку. Фінансові установи активно підтримують малий і середній бізнес, частка якого в загальному обсязі кредитування вже перевищила 60%. Водночас програма державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%» поступово скорочується в обсягах, що сприяє оптимізації бюджетних витрат. «Все пізнається у порівнянні: в Україні обсяг кредитування становить близько 20% ВВП, тоді як у Польщі — 33%, а в Угорщині — 35%. Важливо також враховувати співвідношення кредитів до депозитів: в Україні у 2024 році — 53%, у Польщі — 56%, у Туреччині — 57%. Банки не можуть спрямовувати всю ліквідність на кредитування. Щоб обсяги зростали, має розвиватися приватний бізнес, а залишки на рахунках — збільшуватися», — додав Голова Правління ОТП БАНК.

Під час виступу В.Мудрий також згадав про основні виклики, з якими стикається банківський сектор: макроекономічну невизначеність, нові умови глобальної торгівлі, адаптацію до змін у міжнародній фінансовій підтримці та необхідність повноцінного відновлення іпотеки. За його словами, фінустанови впроваджують нові інструменти підтримки економіки, об’єднуються в консорціуми для кредитування масштабних проєктів, знижують ставки та все активніше переходять на комерційне фінансування. «Робимо це заради підтримки держави, бізнесу і клієнтів. Наше завдання — зробити кредит доступним і вигідним для кожного», — наголосив банкір.

Нагадаємо, ОТП БАНК надає спеціальні умови підтримки для проєктів із посилення енергонезалежності українського бізнесу. Програми спільного фінансування з міжнародними партнерами дозволяють підприємствам отримати додаткову перевагу у вигляді часткової компенсації суми кредиту. Є можливість фінансування у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», а якщо компанія не підпадає під критерії програми, Банк у рамках реалізації Меморандуму щодо кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури готовий запропонувати спеціальні умови під пільгову ставку.