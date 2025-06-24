СБУ підтвердила, що ГК "Глобино" не купувала російські товари

ГК "Глобино" не закуповувала продукцію російського виробництва. Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління СБ України, наданого у відповідь на звернення народного депутата України Олексія Мовчана.

"За результатами розгляду вказаного депутатського звернення Головним слідчим управлінням СБ України надано відповідь на порушені у зверненні питання, зокрема про те, що слідством не встановлено фактів придбання ТОВ "Глобинський м’ясокомбінат" поліамідної оболонки для ковбасних виробів "Аміцел", яка виготовляється компанією ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" (росія)", - йдеться у документі.

Таким чином ГК "Глобино" рішуче спростовує опубліковану в окремих джерелах інформацію про те, що "Глобинський м’ясокомбінат" нібито "купував продукцію російського виробництва через посередників-резидентів України". Дані твердження є черговою спробою дискредитації бренду "Глобино" через маніпулятивну прив’язку компанії до одного з колишніх контрагентів – ТОВ "Торговий дім "ДТС", діяльність якого розслідується правоохоронцями.

Як вже повідомлялося, ГК "Глобино" дійсно співпрацювала з ТОВ "Торговий дім "ДТС" з 2015 року як з постачальником ковбасної оболонки від різних заводів-виробників. Проте впродовж усього періоду співпраці не купувало у постачальника продукції російського походження, віддаючи перевагу європейським виробникам. Даний факт офіційно підтверджений аудитом однієї з провідних світових аудиторських компаній "Baker Tilly Ukraine".

Сам факт медійної атаки проти ГК "Глобино" є підтвердженням високої конкурентоспроможності бренду на ринку та стабільної якості продукції, яка здобула популярності серед українців, а також свідчить про неспроможність конкурентів вести чесну ринкову боротьбу.

Нагадаємо, що у попередніх хвилях дезінформаційних вкидів ГК "Глобино" намагалися звинуватити у прямих закупівлях російської сировини. Після вичерпного документального спростування ГК "Глобино" ініціатори атак вдалися до маніпуляцій та перекручування коментарів правоохоронців. Відповідь СБ Україні на депутатське звернення Олексія Мовчана щодо відсутності претензії правоохоронців до ГК "Глобино" є остаточним спростуванням подібних маніпуляцій.

ГК "Глобино" закликає ЗМІ та блогерів дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти факти та спиратися на легальні джерела у публікаціях. Зі свого боку ГК "Глобино" повністю відкрита для спілкування з представниками медіа-спільноти і готова надати всю інформацію журналістам та лідерам думок.