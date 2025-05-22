Київстар збудував понад 800 нових базових станцій у першому кварталі 2025 року

Національний оператор електронних комунікацій Київстар системно інвестує в розвиток телеком-інфраструктури, забезпечуючи надійний зв’язок для мільйонів українців. У першому кварталі 2025 року компанія збудувала 828 нових базових станцій і розширила 4G-покриття ще на 139 населених пунктів.

В умовах війни мережа Київстар відіграє життєво важливу роль для всієї країни — забезпечує зв'язком громадян, підтримує роботу економіки та державних структур. Саме тому компанія визначила модернізацію та розширення своєї інфраструктури одним із ключових стратегічних напрямів, що має на меті зміцнення цифрового фундаменту України.

Станом на травень 2025 року Київстар забезпечив доступ до швидкісного 4G-інтернету та якісного мобільного зв’язку для 95,9% населення на підконтрольній Україні території. З початку повномасштабного вторгнення компанія здійснила понад 22 тис. модернізацій існуючих базових станцій і збудувала понад 9 тис. нових. Загальний обсяг капітальних інвестицій у розвиток мережі з 2022 року перевищив 26,4 млрд грн. Київстар продовжуватиме інвестиції у розширення покриття 4G в межах виконання ліцензійних зобов’язань щодо нового спектру у діапазонах 2100 МГц та 2300 МГц, який був придбаний на аукціоні у листопаді 2024 року.

У 2025 році 4G-зв’язок з’явився у десятках нових населених пунктів, зокрема в 12 — на Миколаївщині, 7 — в Івано-Франківській області та 6 — у Волинській. Також було збудовано 94 нових технологічних майданчики вздовж ключових автошляхів. Зокрема, на трасі Київ — Львів поблизу селища Олесько, а також на трасі Київ — Одеса біля села Дубинове на межі Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Завдяки цьому станом на травень якісним 4G-покриттям охоплено майже 13 тис. км доріг міжнародного та національного значення.

Сьогодні Київстар має найбільшу кількість базових станцій стандарту 4G на підконтрольній території України. Це підтверджено внутрішніми даними компанії та звітністю до державних органів.

У лютому цього року Київстар було визнано лідером за покриттям і середньою швидкістю мобільного інтернету за версією міжнародної компанії Ookla. Компанія отримала три нагороди у номінаціях: «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа в Україні» за результатами III та IV кварталів 2024 року.

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні три роки виділила понад 2,7 млрд грн для підтримки Сил оборони, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua