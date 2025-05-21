Schneider Electric підвищує прозорість екологічних даних про продукцію

Schneider Electric, світовий лідер у сфері цифрової трансформації енергоменеджменту та автоматизації, запускає Environmental Data Program. Ця ініціатива, що розвиває спадщину маркування Green Premium, надає клієнтам унікальний доступ до інформації про вплив продукції на довкілля, дозволяючи приймати більш обґрунтовані, засновані на даних рішення та впевнено відповідати новим регуляторним вимогам.

Schneider Electric неодноразово визнавався лідером у сфері сталого розвитку — зокрема, був названий найстійкішою компанією світу за версією журналу Time та компанії Statista у 2024 році, а також вдруге очолив рейтинг Corporate Knights у січні 2025 року. Саме ця відданість екологічному лідерству та зростаючий попит клієнтів на прозорість стали підґрунтям для запуску нової програми.

Надаючи ключову інформацію, таку як вуглецевий слід, енергоефективність, упаковка, вміст перероблених матеріалів тощо, Schneider Electric допомагає клієнтам обирати рішення, що відповідають їхнім цілям у сфері сталого розвитку, а також краще відслідковувати, розуміти та зменшувати власний вплив на довкілля.

На сьогодні Schneider Electric публікує дані за 14 екологічними характеристиками, замість 5, що були раніше доступні в рамках маркування Green Premium. Ці дані доступні онлайн для 110 000 комерційних артикулів. Компанія планує розширити покриття до 155 000 артикулів до кінця року, що дозволить охопити 80% товарообігу — порівняно з нинішніми 70%.

Після того як 2024 рік офіційно став найспекотнішим за всю історію спостережень, потреба в рішучих діях у сфері екології та клімату стала як ніколи очевидною. Водночас дослідження свідчать, що лише 7,2% світової економіки є циркулярною. Останні роки були ознаменовані змінами у регулюванні (зокрема, проєкт Директиви ЄС щодо екологічних заяв), що підвищують вимоги до прозорості та підзвітності. Дані, що надаються в рамках Програми екологічних даних, полегшать клієнтам їх використання як для ведення бізнесу, так і для дотримання вимог та звітності. Прозорість у сфері екологічних даних є ключовою як для декарбонізації, так і для збереження конкурентоспроможності — двох стратегічних цілей майбутнього. Зрештою, мова йде про можливість приймати кращі рішення завдяки більш чітким, точним і надійним даним.

Кріс Лонг, директор з питань сталого розвитку Schneider Electric, зазначає: “Маючи понад 15 років досвіду в галузі екологічних даних про продукцію, ми вибудували спадщину довіри та прозорості. Тепер, із запуском Програми екологічних даних, ми встановлюємо нову планку доступності та ефективності таких даних. Ми залишаємося відданими допомозі нашим клієнтам і партнерам в ухваленні відповідальних, обґрунтованих рішень із прозорістю в основі: використовувати краще, використовувати довше, використовувати знову.”

Селін Кулібре-Дюменіль, директорка зі сталого розвитку Rexel, світового лідера в розподілі електротехнічного обладнання, підтримує Програму екологічних даних: “Надання клієнтам більш прозорої та фактичної інформації про продукцію — це необхідність. Ми підтримуємо прагнення Schneider Electric впливати на галузь, сприяючи більшій прозорості в питаннях екологічних характеристик продукції.”

Про Schneider Electric

Мета Schneider – створювати вплив, надаючи всім можливість максимально використовувати нашу енергію та ресурси, забезпечуючи прогрес і сталість для всіх. Ми називаємо це Life Is On.

Наша місія — бути надійним партнером у сфері сталого розвитку та ефективності.



Ми є глобальним лідером галузевих технологій, запроваджуючи світовий досвід у сфері електрифікації, автоматизації та цифровізації для розумних галузей промисловості, надійної інфраструктури, перспективних центрів обробки даних, інтелектуальних будівель та інтуїтивно зрозумілих будинків. Спираючись на наш глибокий досвід у галузі, ми надаємо інтегровані наскрізні промислові рішення IoT із підтримкою штучного інтелекту з підключеними продуктами, автоматизацією, програмним забезпеченням і послугами, створюючи цифрові двійники, щоб забезпечити прибуткове зростання для наших клієнтів.

Головним ресурсом нашої компанії є 150 000 співробітників та понад мільйон партнерів, які працюють у понад 100 країнах світу, щоб забезпечити близькість до наших клієнтів та заінтересованих сторін. Ми підтримуємо різноманітність та інклюзію в усьому, що робимо, керуючись нашою значущою метою сталого майбутнього для всіх.

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