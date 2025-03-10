Пресрелізи

11:00 10.03.2025

3-я Міжнародна флебологічна конференція. У фокусі - флебологія сьогодення

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Відбулася одна з найважливіших подій для української флебологічної спільноти та судинної хірургії – 3-я Міжнародна флебологічна конференція. Захід був організований Асоціацією судинних хірургів, флебологів та ангіологів України за підтримки компанії "Серв’є Україна", лідера флебології в Україні1.

З презентаціями новітніх наукових здобутків та власної клінічної практики виступили провідні національні та міжнародні експерти у сфері лікування судинної патології з Колумбії та Румунії.

Дана конференція є однією з провідних національних платформ для обміну практичним досвідом та науковими досягненнями у лікування судинної патології, зокрема патології вен. Це надзвичайно важливий напрямок для запобігання та зниження смертності від тромбозів, серцевої недостатності та іншої венозної патології. Особливо це актуально для України, де рівень цих захворювань залишається стабільно високим.

Як наголосили учасники конференції, хронічні венозні захворювання (ХВЗ) є однією з найбільш поширених проблем сучасної медицини. За останніми міжнародними дослідженнями, від 52% до 70% дорослого населення різних країн страждають від проявів венозної недостатності2. В Україні цей показник також є значним, особливо серед людей середнього та старшого віку.

Серед основних проблем, які обговорювалися під час конференції, – висока поширеність хронічних венозних захворювань, складнощі їхньої ранньої діагностики та лікування, а також питання коморбідності – явища, коли венозна патологія супроводжується серцево-судинними або метаболічними розладами. Ці супутні захворювання можуть значно впливати на якість життя пацієнтів та ефективність терапії.

Було окреслено такі основні коморбідні стани при ХВЗ3:

  • 46% пацієнтів із ХВЗ демонстрували малорухливий спосіб життя, тобто проводили понад 7 годин на день у статичному положенні, що сприяло прогресуванню їх захворювання.
  • 29% пацієнтів із ХВЗ страждали на захворювання опорно-рухового апарату.
  • 27% пацієнтів із ХВЗ мали індекс маси тіла (ІМТ) ≥30 кг/м², що свідчить про ожиріння.
  • 18% пацієнтів із ХВЗ мали в анамнезі тромботичні ускладнення, що підвищує ризик повторних тромбозів.
  • 11% пацієнтів із ХВЗ повідомили про наявність запальних захворювань статевої системи в анамнезі.
  • 3% пацієнтів із ХВЗ стикалися з проблемами безпліддя.

Окрема дискусія була присвячена важливій темі для України – бойовим травмам судин. Обговорювалися сучасні підходи до лікування українських військових із різними типами поранень судин, та реабілітації, що відіграє ключову роль у збереженні життя захисників.

Крім того, було презентовано результати міжнародного дослідження VEIN STEP, в якому взяли участь понад 6000 пацієнтів із 9 країн. Згідно з його результатами, 96% пацієнтів відзначили значне покращення після 4 тижнів консервативного лікування, 82% пацієнтів відзначили зменшення болю, 71% – важкості у ногах, 45,5% – судом і 46% – набряків. В ході дослідження мікронізована очищена флавоноїдна фракція (MОФФ) продемонструвала здатність суттєво зменшувати інтенсивність симптомів венозних захворювань та покращити якість життя.2

"Коморбідність венозної патології та серцево-судинних захворювань є важливим викликом сучасної медицини, адже саме серцево-судинні хвороби залишаються провідною причиною смертності серед українців. Ефективне лікування венозних порушень може відігравати значну роль у покращенні прогнозу пацієнтів із серцево-судинною патологією. Саме тому кожен крок у напрямку поглиблення знань і вдосконалення підходів до ведення таких пацієнтів має критичне значення. У зв’язку з цим я хочу висловити щиру подяку всім, хто долучився до організації та участі у 3-й Міжнародній флебологічній конференції. Українські флебологи та судинні хірурги повернуться до своїх пацієнтів з новими знаннями та стратегіями, які сприятимуть ефективному лікуванню та профілактиці ускладнень", – підкреслила віце-президентка Асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів України професорка Лариса Чернуха.

 

Джерела:

  1. Дані Proxima Research Market turnover (retail) станом на грудень 2024 року (у гривні)
  2. Adv Ther (2023) 40:5016–5036 VEIN STEP: A Prospective, Observational,International Study to Assess Effectiveness of Conservative Treatments in Chronic Venous Disease, Zoubida Tazi Mezalek, Toni Feodor, Larisa Chernukha et al.
  3. https://health-ua.com/hirurgiya/sudinna-xirurgiia/61797-hronchn-zahvoryuvannya-ven--nizhnh-kntcvok-taza
Теги: #судини #флебологія #конференція #флеболог

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