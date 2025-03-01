Пресрелізи

17:00 01.03.2025

Що тепер робити? Вдень і вночі забезпечувати ЗСУ - Порошенко

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Що тепер робити? Вдень і вночі забезпечувати ЗСУ - Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/2024

Петро Порошенко під час поїздки з партією допомоги для військових на південний напрямок заявив, що зараз для України головне – всі ресурси спрямувати на ЗСУ, забезпечити реальну внутрішню єдність і працювати над тим, аби не припинилося постачання американської зброї, повідомляється в соцмережі Facebook.  

https://eurosolidarity.org/wp-content/uploads/2025/03/dji_0304-1030x438.jpeg

"Половина України не спала після вчорашнього відео у Вашингтоні. Ми тримали кулаки за Україну, і переконані в тому, що відносини України і Сполучених Штатів Америки – це не відносини Зеленського і Трампа. Це відносини двох великих народів, які знають, що демократія, свобода – не порожній звук ні для України, ні для Сполучених Штатів. Ми не можемо собі дозволити розповсюджувати антиамериканські настрої. І зараз постає питання – що робити", – сказав Порошенко. 

"Багато хто очікував, що Порошенко буде зараз критикувати Зеленського. Ні. Це не те, чого Україна зараз потребує. Країна потребує єдності. Єдності в умовах, коли, на жаль, внаслідок тих чи інших дій – я не шукаю винних – Збройні Сили України залишилися без постачання американської зброї", – зауважив він. 

"На тлі цих численних міжнародних дискусій чомусь із порядку денного зникла армія, Збройні Сили. Що відбувається на фронті, де є прориви русні, що із забезпеченням. І як посилити обороноздатність держави. Всі обмежуються лише фразою "віримо у ЗСУ". Якщо вірити Збройним Силам і сидіти на дивані – віра без дій мертва. Що нам робити? Вдень і вночі забезпечувати армію", – говорить Порошенко.

"Ми сподіваємося, що у президента має бути план Б", – сказав Порошенко. Він також висловив надію, що після переговорів у Лондоні 2 березня та в Брюсселі 6 березня Україна отримає важливі меседжі від союзників.

"Перше: єдність Європи. Європа дасть нам гроші, дасть нам зброю, інвестиції в оборонну промисловість. І допоможе нам повернути за стіл переговорів наших американських партнерів. Це дуже важливо. Ми не можемо послаблювати нашу єдність", – наголосив Порошенко. 

"Друга складова – це єдність всередині країни. Єдність всередині парламенту через коаліцію єдності, переформатування уряду", – підкреслив він. 

"І третя позиція: коли і як закінчувати війну. Ми маємо зберегти державу. Ми маємо не допустити капітуляції. Гарантом безпеки держави є Збройні Сили", – наголосив Порошенко. 

"Ми маємо припинити балачки і робити те, що робить наша команда, – допомагати армії. Що б проти нас не робили – санкції, перешкоди, блокування рахунків. Хтось чекає, що ми зараз будемо плакатися, як нам важко. На фронті – важче. Зараз ми привозимо те, що проплатили раніше, потім ми знайдемо, як не зупинити процес. Бо в нас залишилося буквально на пару місяців. Але ми не зупинимося", – говорить лідер партії. 

"Збройні Сили України на Порошенка, на "Справу Громад" і на нашу команду точно можуть розраховувати", – впевнений лідер "Європейської солідарності".

 

Теги: #допомога #зсу #порошенко

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