Інвестиції у відбудову та інновації: VEON підтверджує довгострокову підтримку України в межах візиту до Києва

VEON, глобальний цифровий оператор та материнська компанія Київстар, разом з національним оператором електронних комунікацій обговорили свої інвестиції у цифрову інфраструктуру України під час візиту делегації VEON до Києва.

Голова правління та засновник компанії Огі Фабела та СЕО VEON Каан Терзіоглу зустрілися з командою Київстар, щоб вшанувати треті роковини війни та підтвердити зобов'язання VEON інвестувати у відновлення та реконструкцію України. Разом із CEO Київстар Олександром Комаровим топ менеджмент VEON також взяв участь у Спеціальній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), що відбулася у Києві 24 лютого.

Під час двосторонніх зустрічей з представниками Уряду, зокрема з Михайлом Федоровим, Віце-прем'єр-міністром з питань інновацій, освіти, науки і технологій - Міністром цифрової трансформації України, та Олексієм Чернишовим, Віце-прем'єр-міністром - Міністром національної єдності України, VEON та Київстар розказали про свою роботу з підтримки критично важливих для України галузей зв'язку та цифрових послуг. Делегація підкреслила важливість негайних інвестицій у відновлення країни та наголосила на планах VEON інвестувати в Україну 1 млрд доларів протягом 2023–2027 років. Також сторони обговорили прогрес щодо опосередкованого лістингу Київстар на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC у США, що зробить Київстар першою українською компанією, представленою на біржі США.

«Компанія VEON глибоко віддана майбутньому України та тій важливій ролі, яку приватний сектор і міжнародні інвестиції мають відігравати у відновленні країни. Для нас велика честь бути в Україні в цей історично важливий час і обговорювати наші інвестиційні плани, які сприятимуть розбудові майбутнього України, — зазначив Огі Фабела, голова правління та засновник VEON. — Разом з Київстар VEON продовжить підтримувати Україну, інвестуючи в її цифрову інфраструктуру, розширюючи інвестиційні можливості для української економіки та впроваджуючи інноваційні технології, що змінюють правила гри, такі як послуга супутникового зв'язку Direct to Cell від Starlink».

VEON є материнською компанією та єдиним власником Київстар, провідного оператора електронних комунікацій України з найбільшим в країні бізнесом мобільного та фіксованого зв'язку, який обслуговує понад 23,3 мільйони абонентів, що користуються послугами зв'язку. Київстар пропонує широкий спектр цифрових послуг споживачам та українському бізнесу, включаючи цифрову платформу охорони здоров'я Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів, платформу кіно та телебачення Київстар ТБ, а також хмарні сервіси та рішення у сфері кібербезпеки і штучного інтелекту.

Довідка про VEON

VEON — оператор цифрових комунікацій, зі штаб-квартирою в Дубаї, що котирується на біржі Nasdaq, і надає конвергентне підключення та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів. Працюючи в шести країнах, де проживає понад 7% населення світу, VEON змінює життя за допомогою технологічних послуг, які розширюють можливості людей і стимулюють економічне зростання. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.veon.com

Довідка про Київстар

Київстар — найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на вересень 2024 року обслуговував близько 23,3 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар розвиває в Україні нові телеком технології і протягом 2023-2027 років планує інвестувати в цей напрямок 1 млрд дол. США. Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу і за останні два роки виділила понад 2 млрд грн для підтримки ЗСУ, абонентів, на реалізацію соціальних проєктів. Акціонер Київстар — міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). Київстар 27 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією. Додаткова інформація: [email protected], www.kyivstar.ua