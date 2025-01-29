Київський картонно-паперовий комбінат зацікавлений у залученні молодих кадрів

Велике підприємство — це складний і потужний механізм, який працює завдяки злагодженій роботі професійної команди. Київський картонно-паперовий комбінат (ККПК), лідер вітчизняної целюлозно-паперової галузі, акціонером якого є Pulp Mill Holding із кінцевим бенефіціарним власником доктором Хайнцом Ціннером (Dr. Heinz Zinner), об’єднує 2,5 тисячі працівників, які забезпечують безперервну роботу численних виробничих процесів. Попри стабільний і спрацьований колектив, Київський КПК завжди відкритий до залучення молодих і перспективних кадрів.

Умови для побудови кар’єри на ККПК

Попри всі складнощі воєнного часу, власник Київського картонно-паперового комбінату Хайнц Ціннер (Heinz Zinner) сприяє і модернізації обладнання, і створенню належних умов роботи для працівників. За неможливістю залучення сторонніх інвестицій, підприємство вкладає у розвиток власні кошти, адже це відкриває нові горизонти та перспективи.

Свіжі ідеї, знання та творча енергія молодих співробітників на ККПК також вважають цінним ресурсом. Промисловий майданчик, де виготовляють картон, гофроупаковку, продукцію санітарно-гігієнічного призначення та повсякчас опановують виробництво нових виробів, відповідає всім умовам для успішного старту та побудови кар’єри:

- працевлаштування за фахом;

- кваліфіковане наставництво;

- оплачуване навчання на робочому місці;

- забезпечення спецодягом та інструментами;

- конкурентна заробітна плата;

- можливості підвищення кваліфікації та професійного розвитку;

- перевезення співробітників до та з роботи корпоративним транспортом;

- соціальний пакет, гарантований державою;

- медичне страхування за рахунок роботодавця тощо.

Фахівці ККПК завжди радо діляться досвідом з молодими працівниками

Колективний договір – додаткові гарантії для працівників комбінату

Чимало приємних бонусів для співробітників Київського КПК зафіксовано у Колективному договорі. Нещодавно для підтримки молоді передбачили одноразову матеріальну виплату. Вона призначена для тих, хто ще не досяг 25 річного віку, однак сумлінно пропрацював на підприємстві понад рік. У бюджеті комбінату 2025 року на виконання цієї статті передбачено понад 1,5 млн грн.

Фахівці кадрової служби завжди у пошуку нових талантів

Системна кадрова робота забезпечує приток молоді

Спеціалісти кадрової служби Київського картонно-паперового комбінату постійно підтримують зв’язок з фаховими навчальними закладами, проводять для студентів воркшопи, беруть участь у ярмарках вакансій, запрошують молодь на виробничі екскурсії. Для кращого вивчення потреб та очікувань від першого місця роботи проводять опитування та анкетування, на результатах яких базуються пропозиції щодо покращення умов на підприємстві, які схвалює власник ККПК Хайнц Ціннер (Heinz Zinner).

Середа Роман, електромонтер 2 розряду відділу ТО картонного виробництва, 20 років:

- Я ще студент Професійного ліцею м. Українки, навчаюся на електромонтажника. Вперше потрапив на Київський картонно-паперовий комбінат, коли проходив практику, хоча тоді обирав з декількох підприємств, однак тут працює мій вітчим, дослухався до його поради – і не прогадав. Всім, кому я рекомендував ККПК, також лишилися задоволені. Тому, коли маю досить вільного часу, працюю тут по договору. Перше, що я вподобав, - колектив. Говорячи відверто переживав, адже знайти спільну мову з людьми різного віку і досвіду доволі непросто. Однак виявилося, що тут дружня атмосфера, чудова команда професійних і людяних колег. Хочу відзначити матеріальне забезпечення: відразу видали спецодяг, отримуємо засоби індивідуального захисту і все, що потрібно для роботи. Приємно здивувала зарплата, адже з моєю невисокою кваліфікацією не сподівався на такий достойний оклад. Для мене також важливо, що на підприємстві я щодня набуваю нових професійних навичок, які підкріплюють теорію, опановану під час навчання.