Київський КПК за 4 міс. наростив обсяг виробництва на 22%

Обсяг товарної продукції Київського картонно-паперового комбінату (Київський КПК, Обухів Київської обл.), лідера галузі України за цим показником, у січні-квітні 2023 року становив 2 млрд 457,5 млн грн, що на 21,7% більше за аналогічний показник першого кварталу 2022 року.

Згідно зі статистикою асоціації "Укрпапір", наданою агентству "Інтерфакс-Україна", комбінат таким чином дещо сповільнив темп приросту цього показника до аналогічного періоду минулого року (за підсумками січня-березня приріст перевищував 27%).

У натуральних показниках виробництво гофроящиків на комбінаті зросло на 47,8% - до 70,06 млн кв. м. Випуск картону збільшився на 26,3% - до 55,37 тис. тонн, за рахунок приросту випуску тарного картону на 55,2% - до 36,38 тис. тонн, тоді як коробкового скоротився на 34%, до 7,54 тис. тонн.

Водночас випуск паперу-основи для виготовлення продукції санітарно-гігієнічного призначення зберігає негативну динаміку, хоч і сповільнену - у січні-квітні він знизився на 27% до 14,29 тис. тонн, водночас виробництво туалетного паперу в рулонах впало на 29,6% - до 78 млн шт.

Комбінат, незважаючи на скорочення виробництва туалетного паперу, зберігає лідерство з його випуску в Україні: загалом за чотири місяці основними підприємствами галузі випущено 180,9 млн рулончиків (на 9% менше).

За даними профільної асоціації, отриманими від основних галузевих підприємств, загалом у січні-квітні 2023 року в Україні випущено 172,76 тис. тонн паперу та картону (майже на 14% більше), і 155,30 млн кв. м картонних ящиків (+26,3%).

Водночас приріст цих показників порівняно з аналогічним періодом минулого року багато в чому забезпечено низькою порівняльною базою березня-2022 - першого повного місяця повномасштабного вторгнення РФ, коли багато підприємств призупинили роботу.

Агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі комбінату, характеризуючи сьогоднішню ситуацію на ринках галузевої продукції, пояснили, що ринок гофропродукції зменшився на 35-40% з урахуванням падіння попиту на неї в умовах війни.

"Із санітарно-гігієнічною продукцією схожа ситуація. До того ж, окрім загального рівня економіки, на її попит впливає і чисельність населення - основного споживача. На сьогодні велика кількість людей виїхала з України, багато хто залишається на окупованих територіях, тому, відповідно, ринок також зменшився. Скорочення обсягу ринку становить, залежно від сегмента від 18 до 35%", - зазначають на підприємстві.

Крім того, у сегментах цієї продукції відбувається перерозподіл попиту - споживач економить, тож зменшує витрати в небазових категоріях (серветки, рушники) і фокусується на основній - туалетному папері.

"Експортувати продукцію стало набагато складніше: високі логістичні витрати фактично унеможливлюють продавати на Близький Схід і в Північну Африку. У Європі важко конкурувати, адже вартість логістики "з'їдає" можливий заробіток. До того ж через війну небагато компаній готові до укладення довгострокових контрактів, оскільки через усі можливі ризики важко гарантувати регулярність поставок з України", - повідомляє компанія.

Водночас комбінат провадить активну гуманітарну діяльність, зокрема виділяє щомісяця понад 0,5 млн грн на підтримку медичних та освітніх установ, громадських і волонтерських організацій. Раніше він забезпечив тисячами мобільних гофроліжок і гофростільців переселенців у Черкасах, Знам'янці, обладнав ними укриття лікарень і, зокрема, метро Харкова.

Серед нещодавніх ініціатив - придбання теплих наборів для дітей, які перебувають на територіях активних бойових дій, і гуманітарна місія з доставки продуктових наборів до звільненого Ізюма.

Крім того, зазначають у пресслужбі, незважаючи на законодавче скасування в липні минулого року гарантій від роботодавця на отримання середньої зарплати, комбінат продовжив виплати мобілізованим співробітникам, а це 10-та частина всього трудового колективу.

Київський КПК - одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції зі штатом понад 2,5 тис. осіб.

Як повідомлялося, 2022 року комбінат випустив продукції на 7 млрд 432 млн грн, що на 3,5% менше, ніж 2021 року.

Pulp Mill Holding (Австрія) володіє 100% акцій ПрАТ "ККПК".