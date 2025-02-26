Пресрелізи

12:11 26.02.2025

Київський картонно-паперовий комбінат підтвердив відповідність міжнародним стандартам

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Зазвичай успішність діяльності підприємства визначають економічні та фінансові показники. На сьогодні галузеве лідерство в Україні Київському картонно-паперовому комбінату забезпечують безліч безперервних виробничих процесів, багато з яких були б неможливими без регулярних власних інвестицій, ефективної системи управління та бажання австрійського власника Pulp Mill Holding з кінцевим бенефіціаром Хайнцом Ціннером (Heinz Zinner) розвивати бізнес, попри складну ситуацію у країні.

Інтегрована система управління – дієвий інструмент оптимізації роботи ККПК

Забезпечувати продуктивну роботу великого підприємства дозволяє інтегрована система управління (ІСУ), яка поєднує та упорядковує суттєву кількість різних аспектів виробничої діяльності: безпеку продукції, якість, екологію, енергоефективність, охорону здоров’я та охорону праці. Такий підхід позитивно позначається на співробітниках підприємства, дозволяє створити кращі умови для їх роботи та постійно удосконалювати якісні показники продукції, яка виготовляється.

Лабораторний контроль здійснюється на всіх етапах виробництва продукції ККПК

На Київському картонно-паперовому комбінаті ІСУ успішно працює за міжнародними вимогами вже багато років. Лише у лютому 2025 року на ККПК проходив комплексний наглядовий аудит. Ретельна перевірка незалежного аудитора дозволила подовжити дію сертифікатів за стандартами:

- ISO 900:2015 «Система менеджменту якості»;

- ISO 140:2015 «Система екологічного менеджменту»;

- ISO 4500:2018 «Система управління безпекою та гігієною праці»;

- ISO 5000:2018 «Система енергоменеджменту».

Тож маркування на упаковці продукції Київського КПК – не просто цифри, а підтверджені показники системної роботи комбінату для задоволення потреб споживачів.

Власні інвестиції – основний ресурс для розвитку підприємства

Забезпечення відповідності міжнародним стандартам та розвиток потребує значного фінансування. Війна унеможливлює залучення сторонніх капіталовкладень, однак австрійський власник не готовий знижувати встановлену планку щодо умов праці та конкурентоспроможності продукції, тому наразі інвестує власні кошти у підтримку справи і розвиток бізнесу. Десятки мільйони євро щороку дозволяють втілювати масштабні програми з модернізації устаткування, придбання нового обладнання тощо.

Автоматизація устаткування полегшує роботу працівників

Лише 1,5 роки тому у цеху виробництва гофротари Київського картонно-паперового комбінату була встановлена нова лінія з виготовлення упаковки e-commerce, переваги якої відразу були високо оцінені логістичними компаніями та представниками електронної комерції. Тому інноваційне для України паковання за короткий термін зайняло свою нішу в сегменті спеціалізованної упаковки, забезпечуючи тим самим довготривалу перспективу напрямку.

Упаковка e-commerce відповідає всім сучасним вимогам

Комплексний підхід – гарантія цілісного результату

Для злагодженої роботи великого механізму кожна деталь має значення, тому ефективна робота інтегрованої системи управління у поєднанні з реалізацією інвестиційних проєктів та уваги до деталей забезпечують Київському КПК сталі позиції на ринку з поступовим нарощенням виробництва і навіть дозволяють здійснювати довгострокове планування. У підсумку вигоду отримують всі: власник, працівники і кінцевий споживач.

 

 

Теги: #київський_кпк #ккпк #pulp_mill_holding #хайнц_ціннер

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