Більшість українців вірять у перемогу України у війні, понад половина з них вважає, що вона настане не пізніше ніж через два роки - соцопитування

Абсолютна більшість українців (59,5%) переконані в перемозі України у війні проти РФ, ще 23% вважають, що Україна, найімовірніше, переможе, свідчать результати соціологічного опитування, яке проводила соціологічна служба Центру Разумкова 21-27 березня та яке було презентовано на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

При цьому переконані, що Україна не зможе перемогти, лише 4,4% опитаних, схиляються до такої думки 6,4%, і ще стільки ж не змогли відповісти.

21,9% респондентів, які заявили, що вірять у перемогу України, сказали, що вона настане вже до кінця цього року, і ще 34,5% - що через один-два роки. 16,7% очікують, що перемога буде лише через три-п’ять років, 4,2% - що не раніше ніж через п’ять років, а 0,8% - що не за їхнього життя. 21,3% не змогли відповісти.

Відносна більшість опитаних, які вірять у перемогу України (45,5%), сказали, що вважатимуть перемогою у війні вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Водночас 23,1% заявили, що перемогою України вважатимуть знищення російської армії та сприяння повстанню всередині РФ та її розпаду.

Лише 10,7% опитаних, які вірять у перемогу, сказали, що вважатимуть перемогою вигнання російських військ за лінію розмежування станом на 23 лютого 2022 року із залишенням Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей під окупацією. І лише 6,2% вважатимуть перемогою утримання російської армії на окупованих нині територіях, включно з окремими районами Херсонської та Запорізької областей. 8,6% заявили, що вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, крім окупованого Криму.

Опитування проводили методом face-to-face серед 2020 респондентів віком від 18 років на всіх підконтрольних уряду територіях України, на яких не тривають бойові дії, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах вибірки та квотного методу відбору респондентів на завершальному етапі. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками агресії РФ.