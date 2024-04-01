Опитування: 53,9% опитаних українців вважають, що тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти - "ніхто не хоче помирати"

43% опитаних українців "відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації", але більше ніж половина вважають, що ухилянтів можна зрозуміти - "ніхто не хоче помирати".

Про це свідчать дані презентованого в агентстві "Інтерфакс-Україна" опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року.

Як зазначається у пресрелізі за підсумками дослідження, суспільне ставлення до мобілізації нині вкрай суперечливе. З одного боку, більше ніж половина респондентів (53,9%) згодні з твердженням "тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти - ніхто не хоче помирати". Не згодні з цим лише 17,2%, і ще близько 29% не мають чіткої відповіді. Найбільшу лояльність у цьому питанні готові проявити жителі південних областей, серед яких понад 70% вважають, що охочих ухилитися від мобілізації можна зрозуміти.

Водночас, фіксують соціологи, "майже 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації (серед жителів півдня таких майже 50%)".

"Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації", - роблять висновки експерти.

Опитування проведено методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

Аналіз регіональних відмінностей у громадській думці здійснюється на основі об'єднання областей у чотири макрорегіони: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ); Східний (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); Південний (Миколаївська, Одеська, Херсонська області).