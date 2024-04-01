Опитування: понад 63% респондентів вважають, що всі, хто заплямував себе співпрацею з ворогом на ТОТ, мають бути ув'язнені

Понад 63% опитаних українців вважають, що "всі, хто заплямував себе співпрацею з ворогом на тимчасово окупованих територіях, мають бути ув'язнені без винятків", і лише 12% із цим не згодні.

Про це свідчать дані представленого в агентстві "Інтерфакс-Україна" опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України 1-15 березня 2024 року.

"Понад 63% респондентів наразі згодні з тим, що всі, хто заплямував себе співпрацею з ворогом на тимчасово окупованих територіях, мають бути ув'язнені без винятків, і лише 12% із цим не згодні. Найбільш непримиренними в цьому питанні є жителі західних областей (70% згодні, і 7,6% - ні). Менш категорично налаштовані респонденти з півдня: 53,5% і 24,4% відповідно", - ідеться в пресрелізі за підсумками дослідження.

Тим часом, як зазначають соціологи, "у принципових питаннях національного порядку денного та спротиву російській агресії українське суспільство залишається висококонсолідованим - дві третини громадян (65,2%) відкидають ідею того, що Україна надто різна й в одній державі нам не вжитися (у 2023 р. - 61,5%, у 2022 р. - 67,6%)".

Водночас, констатують соціологи, висловлюється негативне ставлення респондентів до співгромадян, які після початку повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Джерелом суспільної напруженості також є проблема і явного колабораціонізму, і прихованої лояльності певної частини українських громадян до російської сторони.

Якщо рік тому 35,6% респондентів погоджувалися з тим, що українські біженці своєю поведінкою нерідко ганьблять перед Європою Україну, і 30,2% - не погоджувалися, то зараз думки розподілено принципово інакше: 46,2% погоджуються з цим висловлюванням і лише 20,6% - ні. Найбільш негативно налаштовані до біженців жителі півдня і сходу України.

Чверть опитаних згодні, що багато жителів України бачать у російських військах своїх визволителів (рік тому так вважали менше 15% респондентів). Не згодні з цим твердженням зараз близько 43%, що значно менше, ніж у 2023 р. (58,7%).

Опитування проведено методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.

Аналіз регіональних відмінностей у громадській думці здійснюється на основі об'єднання областей у чотири макрорегіони: Західний (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області); Центральний (Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області, м. Київ); Східний (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області); Південний (Миколаївська, Одеська, Херсонська області).

Дані моніторингу за лютий 2022 р., з якими порівнюються результати нинішнього опитування, отримано напередодні повномасштабного вторгнення.