ВР пропонують замінити кримінальну відповідальність на адміністративну за зберігання зброї для самозахисту та її виготовлення без ліцензії - Устінова

Народні депутати пропонують Верховній Раді замінити кримінальну відповідальність на адміністративну за зберігання зброї для самозахисту та неліцензійне її виробництво, розповіла голова фракції "Голос", одна з авторів законопроєкту Олександра Устінова.

"Це ненормально, коли на третьому році повномасштабної війни,... наявність у людини вдома зброї для самозахисту або виробництво для наших військових, скажімо, дронів, є тяжким злочином згідно з нашим законодавством. Це має бути змінено. Що пропонує законопроєкт? Перенести відповідні статті Кримінального кодексу до Кодексу про адміністративні правопорушення", - розповіла Устінова на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За її словами, замість трьох-семи років ув'язнення за володіння пістолетом або збирання вдома FPV-дрона для ЗСУ без ліцензії можна буде обійтися адмінштрафом.

Устінова нагадала, що вона та 16 народних депутатів 11 березня зареєстрували у Верховній Раді України законопроєкт, який пропонує декриміналізувати незаконне зберігання і виробництво зброї та унормувати тим самим реалізацію права громадян на самозахист (№11073 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо забезпечення єдності норм в реалізації права на самозахист та декриміналізації виробництва зброї).

Автори законопроєкту, зокрема, пропонують прибрати з КК статті 263 і 263-1, які передбачають за безліцензійне зберігання і виготовлення зброї покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три-сім років.

На думку авторів законопроєкту, розслідування за цими статтями не забезпечують правоохоронної функції, оскільки завжди здійснюються формально, без встановлення злочинного наміру виробництва або поводження зі зброєю. Крім цього, вони дублюються в Кодексі України про адміністративні правопорушення (ст. 164 і 190). Їх виключення з КК не призведе до безкарності за поводження зі зброєю (для цього Кодекс передбачає інші статті - ст. 201, 262, 410 та інші).

Кримінальну відповідальність, яку передбачають статті 263 і 263-1, пропонують замінити на адміністративну, що передбачає конфіскацію і штрафи:

від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (960 – 2 280 грн) - за придбання, зберігання, носіння або передання зброї без відповідного дозволу;

від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень із конфіскацією предметів правопорушення та доходів від діяльності - за виготовлення, перероблення або ремонт зброї без ліцензії.

"Я дуже сподіваюся, що цей законопроєкт знайде підтримку, тому що ми не можемо нині карати людей за те, що вони не вчиняють жодного злочину, а насправді допомагають військовим, які захищають свою сім'ю", - підсумувала Устінова.