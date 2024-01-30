Бізнес Чернігівщини заявляє про масове блокування податкових накладних

Київ. 30 січня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Підприємці Чернігівської області заявляють про безпідставне масове блокування податкових накладних, деякі з бізнесів на межі зупинення через дії податкової служби області.

"Наші підприємства, а це більш ніж 530 підприємств Чернігівської області, які зазнали прямих руйнувань від бойових дій, відновилися за власні кошти, за власний капітал... Але, на жаль, у нас з'явилися проблеми, які стали заважати нашій роботі, які стали заважати бізнес-спільноті виконувати свою роль у соціальній стабільності, свою роль платників податків", - заявив президент Чернігівської регіональної торгово-промислової палати Костянтин Іванов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За його словами, проблема блокування податкових накладних виникла восени 2023 року, а спроба провести в грудні для розв'язання цього питання зустріч понад 40 підприємств із новопризначеним начальником Головного управління Державної податкової служби в Чернігівській області Юрієм Твердохлібом була зірвана через неявку цього податкового керівника.

Згідно з інформацією Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, представники малого й середнього бізнесу різних галузей економіки регіону, а також громадські бізнес-організації за підтримки Чернігівської ОВА зверталися з колективними скаргами до Мінекономіки, до голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева, до ДПС і повідомляли про тиск на бізнес із боку Твердохліба.

Наголошується, що вже є приклади, коли підприємства змушені змінити реєстрацію на іншу область.

"Наше підприємство є виробником кормів для тварин із 2014 року. З 2019 року податкова не приймає нашої таблиці виробника, тому компанію внесено до списку ризикованих. У поясненні, зокрема, було зазначено таке: "Ціни на продукцію підприємства залежать від вгодованості та віку тварин..." На жаль, через таку відверту маячню, щоб продовжувати свою діяльність, ми змушені відкрити нове підприємство в іншій області України", - навів приклад директор "Еко соя продукту" Андрій Костирко.

Для розв'язання цієї проблеми й нормальної роботи бізнесу учасники конференції вимагають провести реформу податкової системи й запровадити персональну відповідальність податківців. У разі ігнорування вимог, за їхніми словами, вони діятимуть відповідно до закону України про публічні виступи.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YvfVCupfyzY