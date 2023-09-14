Пресконференції

18:32 14.09.2023

Депутати пропонують розширити повноваження Рахункової палати на всі публічні кошти

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Київ. 14 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Законопроєкт "Про Рахункову палату" (№10044), зареєстрований у четвер у Верховній Раді, передбачає розширення мандата цього органу на всі публічні кошти, а не лише на кошти державного бюджету, повідомив співавтор документа народний депутат Павло Фролов.

"Палата має робити аудит не лише коштів державного бюджету, а й коштів державних підприємств, рефінансування Національного банку і всіх його активностей, коштів міжнародної фінансової, гуманітарної, технічної допомоги, тобто всього державного сектору", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

За словами Фролова, щодо місцевих бюджетів необхідно ще провести консультації, наскільки це відповідає Конституції України, щоб визначитися з цим питанням перед другим читанням законопроєкту.

"Основна суть закону - це перетворення Рахункової палати з карального органу, який забезпечує звільнення посадовців, забезпечує можливість притягнення їх до кримінальної відповідальності, на орган, який оцінює процеси в державі та забезпечує ефективність держави як механізму, забезпечує прогрес", - заявив депутат.

На його думку, цьому сприятиме перехід Рахункової палати до роботи за міжнародними стандартами аудиту INTOSAI з чітким визначенням об'єктів, суб'єктів аудиту й описом його процесу.

Ще одним важливим елементом законопроєкту Фролов назвав забезпечення незалежності Рахункової палати, як через відкритий прозорий конкурс із добору майбутніх її членів палати та всього апарату, їхнього юридичного імунітету, так і через фінансову незалежність, щоб її бюджет узгоджувався у бюджетному комітеті, а не в Міністерстві фінансів.

"Ми впроваджуємо інститут державних аудиторів, які не будуть держслужбовцями, для того, щоб забезпечити незалежність цієї інституції від впливу на держслужбовців із боку виконавчої влади", - додав автор законопроєкту.

Т.в.о. голови Рахункової палати Андрій Майснер нагадав, що 2015 року ВР уже ухвалювала закон про цей конституційний орган, який на той момент був надпрогресивним і врегулював безліч питань щодо його незалежності, закріпив види аудитів і вперше запровадив норму про застосування стандартів INTOSAI.

За його словами, поява нового законопроєкту є позитивним кроком і сигналом усім стейкхолдерам, що вже давно настав час удосконалити діяльність Рахункової палати з погляду запровадження найкращих міжнародних практик та повноцінної імплементації міжнародних стандартів.

Водночас Майснер повідомив, що вдалося ухвалити складне рішення про перехід з 1 серпня цього року на стандарт INTOSAI, щоб "говорити з нашими партнерами за кордоном однією мовою".

Він уточнив, що Рахункова палата наразі здійсчнює два надважливі аудити прямої бюджетної підтримки України з боку США, а також планується перевірка ефективності використання підтримки з боку Німеччини, за яку відповідає Мінреінтеграції: забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та інтеграція українських сімей.

"Ми готові до відкритого професійного діалогу й до цієї роботи", - підсумував Майснер.

Теги: #палата #рахункова #законопроєкт

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