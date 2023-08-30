Пресконференції

15:27 30.08.2023

Дубінський ініціює скасування броні від призову на військову службу для нардепів

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Дубінський ініціює скасування броні від призову на військову службу для нардепів

Київ. 30 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський ініціює зміни до законодавства, що скасовують бронь від призову на військову службу під час мобілізації для народних депутатів.

"Цей законопроєкт знімає броню з народних депутатів... Цей законопроєкт передбачає зміни до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" й закону України "Про статус народного депутата", - сказав Дубінський на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Дубінський уточнив, що пропонує зі статті 23 "Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації" закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" виключити норму, згідно з якою військовозобов'язані народні депутати не підлягають призову на військову службу.

Парламентарій також пропонує виключити із закону "Про статус народного депутата" статтю 29 "Звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори": "Народний депутат на строк виконання своїх повноважень звільняється від призову на військову або альтернативну (невійськову) службу, а також від призову на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори".

Дубінський наголосив, що призов на військову службу народних депутатів не позначиться негативно на роботі Верховної Ради.

"Верховна Рада збирається в середньому чотири рази на місяць. Чотири дні на місяць будь-який солдат може взяти відпустку і попрацювати на благо України", - зазначив Дубінський.

Він також нагадав, що кілька днів тому зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про справедливу мобілізацію громадян, який передбачає обов'язкове проходження військової служби щонайменше шість місяців для військовозобов'язаних осіб, що претендують, зокрема, на посади секретаря РНБО та його заступників, міністрів Кабінету Міністрів, голови Фонду держмайна та його заступників. За його словами, ця норма законодавства також має поширюватися на працівників Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань.

Дубінський спрогнозував важке проходження законопроєктів у парламенті, але наголосив, що готовий до цього й розраховує на підтримку громадськості.

Як повідомлялося, Дубінський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9649 про внесення змін до деяких законів щодо справедливої мобілізації громадян, який створює правові підстави для обов'язкового перебування військовозобов'язаних осіб на військовій службі під час мобілізації з-поміж державних службовців та чиновників органів місцевого самоврядування.

Автор законопроєкту пропонує внести зміни до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", виключивши з нього норму, згідно з якою не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади та місцевого самоврядування.

Законопроєкт також передбачає зміни до закону "Про державну службу" та інших законів. Відповідно до змін військовозобов'язаний не може претендувати на посаду та перебувати на державній службі, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, якщо не проходив військової служби під час мобілізації не менше шести місяців. Пропонується поширити цю норму, зокрема, на такі посади, як секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники, члени Кабінету Міністрів, голова Антимонопольного комітету, його перший заступник і заступник, голова місцевої державної адміністрації, його перший заступник і заступник, голова, його заступник і службовці Національного банку, члени ЦВК.

Теги: #бронь #законопроєкт

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