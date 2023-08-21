Війна Росії проти України остаточно розвіяла міф про братерство російського та українського народів - соцопитування

Війна Російської Федерації проти України звела нанівець міфологему радянських часів про братерство російського та українського народів, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова 23-31 травня 2023 року.

"Однією з основоположних міфологем радянських часів була міфологема "братерства російського та українського народів". Гібридна і повномасштабна війни Росії проти України дискредитували ідею братерства російського й українського народів", - заявив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко під час презентації результатів дослідження на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За його словами, 43,2% респондентів вважають, що українці та росіяни ніколи не були братніми народами. У 2017 р. такої думки дотримувалися 16% респондентів.

Водночас 47,7% опитаних вважають, що українці та росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є (у 2017 році так вважали 49,6% респондентів). Лише 3,8% респондентів вважають, що українці та росіяни були і залишаються братніми народами (у 2017 році цей показник сягав 27,2%). Не змогли відповісти на запитання 5,3% (у 2017 р. - 7,1%).

Міщенко звернув увагу, що порівняно з 2017 р. особливо помітними є зміни, що відбулися в думках у жителів східного і південного регіонів. За його словами, якщо у 2017 р. 52% жителів сходу вважали, що "українці та росіяни завжди були й залишаються братніми народами", то у 2023 р. цю точку зору тут поділяють лише 10%. У південному регіоні частка тих, хто дотримується такої думки, знизилася з 45% до 3%.

У східному та південному регіонах більшість опитаних (відповідно 53% і 72,5%) тепер вважають, що українці та росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є. Таку позицію в центральному регіоні поділяють 48% респондентів, а 43% вважають, що українці та росіяни ніколи не були братніми народами. У західному регіоні 61,5% жителів дотримуються думки, що українці та росіяни ніколи не були братніми народами.

Опитування проводили методом face-to-face у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та Києві, а також на територіях, які контролює уряд України і де не тривають бойові дії, - у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях.

Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Опитування проводили в рамках проєкту програми MATRA, що фінансується посольством Нідерландів в Україні.