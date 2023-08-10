ФДМ вважає неможливими поставки титанової руди ОГХК країні-агресору через сувору перевірку контрактів на багатьох рівнях

Фонд держмайна (ФДМ) України вказує на неможливість постачання АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.), титанової руди країні-агресору через сувору перевірку контрактів на різних рівнях.

Як повідомив заступник глави Фонду Олександр Федоришин на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер на тему "ФДМ реагує на звинувачення в можливому постачанні титанової сировини ОГХК до РФ", Фонд і ОГХК абсолютно прозорі й на всі запитання прагнуть давати відповіді. Водночас він закликав журналістів під час написання матеріалів звертатися до них.

Федоришин також висловив припущення, що звинувачення, яке з'явилося у ЗМІ, у нібито постачанні продукції ОГХК країні-агресору, зумовлене наміром або вплинути на процес приватизації компанії, або діями її конкурентів, або ж варто шукати проросійський слід у появі статті. Він не виключив, що такі матеріали можуть з'являтися й надалі.

Своєю чергою він пояснив: для того, щоб ОГХК отримав дозвіл на поставку продукції, потрібно пройти безліч бюрократичних процедур - юридичних, економічних, технічних, безпекових тощо.

"Тому допустити, що Фонд, інші державні інституції заплющують очі, не дивляться, куди йде продукція, хто отримувач, як використовується, - це інфантильний рівень. Насправді все досить складно, забюрократизовано", - констатував заступник глави ФДМ.

Він додав, що ОГХК спільно з СБУ і прокуратурою створила робочу групу для перевірки контрагентів, яким компанія продавала продукцію. Зокрема, покупцем титанової сировини є компанія SIC LUCEAT LUX KFT (Угорщина), з якою ОГХК давно плідно співпрацює.

При цьому Федоришин уточнив, що після включення ільменіту (титанова руда - ІФ-У) до списку товарів, на вивезення яких потрібна спеціальна ліцензія, були перевірки контрактів, листи спецслужб.

"Держекспортконтроль дає рекомендації - це ключовий орган, який фільтрує, кому і куди йдуть поставки. І держструктури провели контроль, а коли підписують контракт, то ОГХК надає в Держекспортконтроль низку документів, у яких зазначено кінцевого споживача продукції", - пояснив заступник глави Фонду, водночас наголосивши: контракти містять низку обмежень, зокрема, обмовляють відсутність поставок країні-агресору. Далі після отримання дозволу товар перевозиться в супроводі особи-одержувача продукції, який підтверджує доставку за контрактом, а Держекспортконтроль перевіряє цю інформацію.

"І всі поставки були відповідно до контрактів, які підтвердили поставки кінцевому споживачеві. Також було внутрішнє розслідування ФДМ", - сказав заступник глави Фонду.

Він також зазначив, що не всі групи продукції піддаються контролю - тільки щодо ільменітової продукції. А титанові зливки - це питання Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК).

"Проведений внутрішній аудит ЗТМК показав, що наведені в ЗМІ факти (про постачання продукції країні-агресору - ІФ-У) не підтверджуються", - наголосив Федоришин.

Своєю чергою, член правління ОГХК Єгор Перелигін зазначив, що поставки до США з ОГХК здійснювалися в рамках контракту з іншою компанією, але не назвав одержувача титанової руди в США. "Називати його не можна відповідно до умов контракту, проте ми маємо підтвердження споживача, що весь обсяг потрапив на американський ринок", - сказав він.

"Ми добре відстежуємо, куди йде товар", - резюмував член правління компанії.

В інформації ФДМ до пресконференції пояснюється: з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, питання ймовірного постачання титанової сировини країні-агресору набуло надзвичайної важливості для національної безпеки України. Будь-які дії, спрямовані на незаконне вивезення стратегічних ресурсів до Росії, неприпустимі.

"ФДМ дотримується позиції відкритості та прозорості - саме тому ініціював проведення внутрішнього розслідування, яке має підтвердити або спростувати інформацію ЗМІ про те, що ОГХК під час війни продає РФ титанову сировину", - наголошують у Фонді.

Крім того, ФДМ звернувся до СБУ з проханням провести власне розслідування і готовий співпрацювати з громадськістю та правоохоронними органами для з'ясування всіх обставин інформації, оприлюдненої в ЗМІ.

ФДМ також закликав усі зацікавлені сторони дотримуватися об'єктивності та ретельно перевіряти будь-яку інформацію.

"Ще раз наголошуємо, що ворог продовжує активну інформаційну війну. Отримуйте новини тільки з офіційних джерел", - резюмують у Фонді.

ДП "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" розпочало фактичну діяльність із серпня 2014 року, коли уряд України ухвалив рішення про передання йому в управління майнових комплексів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (ІГЗК, Житомирська обл.). Раніше ці комбінати були в оренді у структур Фірташа. Потім підприємство було перетворено на ПАТ, а після - на АТ.

Уряд у серпні 2016 року вніс ОГХК до списку компаній, що підлягають приватизації у 2017 році. Її терміни кілька разів відкладали, а конкурс двічі зривався.

ОГХК раніше реалізовувала продукцію більш ніж до 30 країн світу і була одним з найбільших у світі виробників титанової сировини, займаючи 4% світового ринку. Компанія видобуває титанову руду.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=twexDwP_HW0