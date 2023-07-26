Пресконференції

14:26 26.07.2023

Опитування: Понад половина українців хоче дивитися фільми з українським дубляжем

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Київ. 26 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - 55% українців віддають перевагу перегляду англомовних фільмів з українським дубляжем, свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова, представлені на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання: "Якби у Вас були такі варіанти перегляду англомовного фільму, який Ви дуже хотіли б переглянути, який варіант Ви обрали б?", лише 8% респондентів віддали б перевагу перегляду англійською мовою з субтитрами, ще 2% - перегляду англійською мовою без субтитрів. 55% - перегляду фільму, дубльованого українською мовою, 16% - дубльованого українською мовою з субтитрами англійською, 7% - дубльованого російською мовою.

Дещо частіше віддають перевагу переглядати фільми англійською мовою (із субтитрами або без них) респонденти з вищою освітою (15%). Частка тих, хто віддає перевагу перегляду англомовних фільмів в оригіналі (із субтитрами або без них), тим більша, чим молодші респонденти (вона зростає від 4% серед осіб віком від 60 років і старше до 20% серед молодих людей віком до 30 років).

Низька підтримка демонстрування фільмів англійською мовою зумовлена низьким рівнем володіння англійською громадянами: лише 1% опитаних відповіли, що володіють нею вільно, 7,5% - що можуть читати, писати та говорити англійською, але не володіють нею вільно, 19% - що можуть трохи читати, писати або говорити англійською, але погано, 27% - що орієнтуються в окремих словах і простих фразах, але читати, писати або говорити не можуть зовсім, 44% - що зовсім не знають англійської мови.

Згідно з опитуванням, дещо вищим є рівень володіння англійською мовою у людей із вищою освітою (серед них 2,5% володіють нею вільно, а 13% можуть читати, писати і говорити англійською, але не володіють вільно). Що молодші респонденти, то частіше вони володіють англійською мовою (частка тих, хто володіє нею вільно, зростає від 0,2% серед осіб віком від 60 років і старше, до 3% серед молодих людей віком до 30 років; тих, хто може читати, писати й розмовляти англійською, але не володіє вільно, - відповідно від 2% до 19%. У найстаршій віковій групі 88% відповіли, що зовсім не знають англійської мови, або орієнтуються лише в окремих словах і простих фразах, у наймолодшій - 40,5%.

Якщо серед тих, хто відповів, що може читати, писати і розмовляти англійською, але не володіє нею вільно, 34% надають перевагу переглядати фільми англійською мовою (із субтитрами або без них), то серед тих, хто зовсім не знає англійської, - лише 4%.

Соцслужба Центру Разумкова 5-11 липня 2023 року проводила опитування "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інституцій, політиків, посадовців і громадських діячів" методом face-to-face в усіх регіонах України (за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії).

Загалом опитано 2 017 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Опитування проведено в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні.

Теги: #дубляж #опитування #фільми

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