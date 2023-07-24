Забезпечувати ефективність громади під час війни допомагають економіка і туризм – міська голова Умані

Київ. 24 липня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Умань продовжує розвивати туризм в умовах війни та підтримує бізнес, який переїхав з інших областей України, розповіла голова Уманської міської громади Черкаської області Ірина Плетньова.

"Щоб місто працювало і функціонувало, має працювати економіка. Зрозуміло, що має бути підтримка наших діючих підприємств, підтримка підприємств, які переїхали до нас із територій, де наразі немає можливості працювати", - сказала Плетньова під час публічної експертної дискусії "Як і навіщо громадам бути ефективними в умовах війни?" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Вона нагадала, що Умань відома як туристичне місто, і громада, попри війну, працює в цьому напрямі. "Людям у таких складних умовах необхідні якийсь релакс, можливість перевантажитися, відпочити. За кордон не кожен має змогу виїхати, тож є час пізнавати наш країну, і ми намагаємося робити все, щоб привабити туристів. До Умані їде не тільки український турист, до нас їдуть паломники з усього світу", - зазначила Плетньова.

Говорячи про виклики, з якими впоралася громада під час війни, Плетньова розповіла, що наразі в Умані проживають 13 тис. 700 внутрішньо переміщених осіб, багато людей літнього віку та осіб з інвалідністю, які потребують догляду та уваги. "Якщо до повномасштабної війни в будинку ветеранів проживали 50-70 людей, то нині - понад 300 людей, з яких майже 200 лежачих... І всі ці виклики, вся ця робота лягла на плечі місцевої ради, наших жителів", - зазначила голова міської громади.

Вона наголосила, що, попри війну, необхідно ремонтувати дороги, опікуватися благоустроєм міста, відбудовувати шкільний стадіон, як це заплановано для однієї з Уманських загальноосвітніх шкіл (термін виконання до 2025 року включно), допомагати фронту.

"Наприкінці минулого року ми закупили комп'ютерну техніку для вчителів, практично на кожен клас... І ремонт доріг теж потрібен, і підтримка медицини та освіти теж потрібні. Якщо в школі тече дах, як можна це відкласти?" - зазначила Плетньова.

За словами директора з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолія Ткачука, необхідно постійно комунікувати з членами громад, щоб вони були в курсі, на що саме витрачаються кошти місцевого бюджету. "Усе має бути максимально прозоро й зрозуміло", - зазначив він.

Дискусія відбулася в межах програми "Стійкість", яку реалізує Фонд Східна Європа в консорціумі НУО на чолі з ERIM та коштами Європейського Союзу.