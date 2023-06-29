Розробники нового стандарту труб заявляють про спроби пов'язаних із країною-агресором компаній зірвати його введення в дію

Розробники нового стандарту із випуску труб для нафтогазових магістралей заявляють про спроби компаній і структур, пов'язаних із країною-агресором, зірвати його введення в дію з 1 липня поточного року.

Як повідомив директор ДП "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади".("НДТІ") Радомир Король на пресконференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер, з 1 липня 2023 р. в Україні остаточно припиняє дію ГОСТ 20295-85 та інші стандарти колишнього СРСР щодо нафтогазових труб.

Якщо новий стандарт не буде введено з 1 липня поточного року, це може загрожувати стабільній роботі нафтогазотранспортної системи України, попереджає Король.

За його словами, наявні магістральні трубопроводи України спроєктовано та побудовано відповідно до вимог колишнього СРСР: СНіП 2.05.06-85 "Магістральні трубопроводи" і міждержавного стандарту ГОСТ 20295-85 "Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів".

Розробкою ГОСТ 20295-85 займався міждержавний технічний комітет МТК 7 "Сталеві і чавунні труби і балони" (Україна), але 2015 року функції ведення МТК 7 "Сталеві і чавунні труби і балони" було передано до російської федерації, ВАТ "РосНіТі". Таким чином, українські споживачі та виробники труб були змушені звертатися до РФ з приводу отримання роз'яснень, уточнень або внесення пропозицій до ГОСТ 20295-85.

З 1 липня 2023 року в Україні остаточно припиняє дію ГОСТ 20295-85 та інші стандарти колишнього СРСР.

Згідно з програмою робіт із національної стандартизації на 2021-2023 рр., з метою безперервного постачання трубної продукції для стабільної роботи газо-нафтотранспортної системи України, ДП "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади (ДП НДТІ) та очолюваний ним Технічний комітет стандартизації ТК 8 "Труби сталеві та балони" розробили та затвердили національний стандарт України ДСТУ 9219:2023 "Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови".

Технічний комітет ТК8 є відповідальним технічним комітетом з розроблення ДСТУ 9219.

До складу ТК8 входять 16 колективних та індивідуальних членів від організацій і підприємств, основні з них: ДП "НІТІ", ТОВ "ВНІТІ-ТЕСТ", ДП "Дніпростандартметрологія", Технічний комітет стандартизації ТК4 "Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну і сталі", "Інтерпайп НМТЗ", "Інтерпайп Ніко Тьюб", "ВО "Оскар", "Сентравіс Продакшн Юкрейн", ДП "Центр сертифікації контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу Держпраці", Дніпропетровський трубний завод, НВП З ІІ "Укртрубоізол", "ЗСП", "Оператор газотранспортної системи України".

Члени ТК8 майже одноголосно (15 із 16 членів проголосували "за", 1 член не голосував) проголосували за затвердження остаточної редакції ДСТУ 9219.

Національний стандарт затверджено згідно із наказом ДП "УкрНДПЦ" №80 від 27 квітня 2023 року з набуттям чинності з 1 липня 2023 року на зміну ДСТУ 20295-85 (http://uas.gov.ua/standardization/nakazy/2023-2/). ДСТУ 9219:2023 враховує вимоги ДСТУ 20295-85, СНиП 2.05.06-85, досвід будівництва вітчизняних газонафтопроводів, вимоги сучасної нормативної документації та споживачів трубної продукції, зокрема вимоги Оператора газотранспортної системи України. Також під час розроблення враховувалися висновки науково-дослідних інститутів, проєктних організацій, галузевої асоціації виробників трубної продукції.

Згідно із ДСТУ 9219:2023 передбачено розширення розмірного сортаменту труб, запровадження сучасних методів контролю та конструкційного виконання труб на відповідність міжнародним і вітчизняним стандартам, що сприяє підвищенню конструктивної міцності та довговічності труб.

Очільник "НДТІ" констатував, що під час розроблення стандарту робилися неодноразові спроби блокування його ухвалення. Так, на початковому етапі до ТК8 було надіслано велику кількість спам-звернень щодо прийняття в члени технічного комітету від різних приватних осіб і підприємств. А після того, як ДСТУ 9219 було затверджено згідно з чинним законодавством, було здійснено кілька хвиль інформаційних атак на Мінекономіки, Мінстратегпрому, Антимонопольного комітету, Кабінету Міністрів України щодо скасування вже ухваленого стандарту з умисним введенням в оману державних органів стосовно підміни вимог до труб газонафтопроводів з трубами загального призначення.

Наразі здійснюється третя спроба вже через Київський адміністративний суд скасувати набуття чинності з 1 липня 2023 р. ДСТУ 9219:2023 "Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови". З огляду на останні гучні корупційні справи в судовій системі нашої країни, а також світову "славу" ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва, є реальна загроза, коли судовим рішенням ціла стратегічна галузь нашої країни, що забезпечує її енергетичну та оборонну незалежність, перестане функціонувати.

Можливими наслідками скасування ДСТУ може бути зупинка роботи з реконструкції наявних трубопроводів і ремонтних робот на постраждалих внаслідок зовнішньої агресії ділянках газонафтопроводів. Це призведе до негативних наслідків критичної енергетичної інфраструктури, що дуже небезпечно, особливо в сучасних умовах воєнного стану. Країна-агресор робить усе, щоб зберегти свій вплив на нафтогазотранспортну систему України.

Король зазначив, що проти введення в дію Українського стандарту з питань труб виступає підприємство, засновник якого пов'язаний із криміналітетом і має зв'язок з ОПЗЖ, з країною-агресором.

"Ми отримали відповідь із правоохоронних органів, у якій не спростовується ця інформація", - констатував директор ДП "НДТІ" на пресконференції в "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри зварювання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Любомир Шлапак зазначив, що цей стандарт дає чіткі орієнтири щодо ремонту та використання труб.

"Якщо такого стандарту не буде, то це буде дуже негативно", - констатував Шлапак.

Представник об'єднання підприємств "Укртрубопром" Віталій Овсяников додав, що новий стандарт враховує як інтереси споживачів, так і інтереси виробників. "Постачання неякісних труб може призвести до аварій", - резюмував В. Овсяников.