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12:39 27.06.2023

Більшість українців не зазнавали критики через мову спілкування - опитування

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Київ. 27 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Більшість опитаних українців (86%) протягом року не зазнавали критики або несхвалення через мову спілкування, свідчать дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг", презентація яких відбулася в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Водночас 13% респондентів стикалися з таким неприйняттям у суспільстві.

Згідно з результатами опитування, 78% українців не зазнавали критики, зважаючи на свої політичні уподобання (21% опитаних відповіли позитивно). Також у більшості за минулий рік не було випадків несхвалення за приналежність до певного регіону (88% відповіли "ні"), на ґрунті релігії (92%) або через національність (94%).

Соціологічна група "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року провела дослідження "Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці". Методом CATI (телефонні інтерв'ю) було опитано 1200 респондентів серед населення України від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%. Опитування проведено на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості.

Теги: #опитування #мова

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