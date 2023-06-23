Пресконференції

20:59 23.06.2023

Єльченко: Треба констатувати, що ООН свій потенціал вичерпала

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Єльченко: Треба констатувати, що ООН свій потенціал вичерпала

Через 78 років після створення ООН треба констатувати, що організація свій потенціал вичерпала, сьогоднішня система міжнародного права припинила існувати, заявив український дипломат, постійний представник України при ООН у 2015-2019 рр. Володимир Єльченко.

Як наголосив Єльченко під час пресконференції на тему "Незаконне знаходження Росії в ООН: проблема та її рішення" в інформагентстві "Інтерфакс-Україна", ООН "щонайменше вичерпала свій потенціал і не може відповідати на ті виклики, які перед нею ставлять події не лише в Україні та російська агресія проти України, а й у багатьох інших точках планети".

"Можна скільки завгодно відкликати ООН як таку, але річ у тім, що ООН - це, скажімо так, дві складові. З одного боку, коли ми не задоволені роботою ООН, ми маємо часто на увазі таку повільну і пасивну позицію або роботу секретаріату ООН чи співробітників. А в усьому світі їх разом із місцевим персоналом понад 40 тисяч, з яких 5-6 тисяч працюють посередньо в секретаріатах у Нью-Йорку, в Женеві, в Парижі, у Відні і так далі. І ще близько 100 тисяч так званих миротворців ООН, тобто персонал тих миротворчих операцій, які розкидані по всьому світу", - розповів він.

Водночас Єльченко пояснив, що, з іншого боку, ООН - це 193 країни-члени, включно з Україною, які власне ухвалюють ті рішення, на яких базується вся робота подальшої організації та ті дії, які ця організація може робити.

"Я веду до того, що, по суті, через 77 або вже майже 78 років після створення ООН з підписанням статуту цієї організації в 1945 році, ну, напевно, треба констатувати, що ООН свій потенціал вичерпала", - заявив дипломат.

Він пояснив, що система колективної безпеки у світі будувалася понад 70 років і була заснована на статуті ООН.

"Але ніхто в 1945 році, ну, можливо, крім Сталіна, не міг собі і в страшному сні уявити, що одна з п'яти держав, які були цим статутом наділені постійним членством у Раді Безпеки ООН, включно з правом вето, сама почне порушувати ті принципи, під якими вона підписалася", - відповів Єльченко.

Він також наголосив, що ніхто не міг припустити, що цією країною стане РФ, яка "фактично привласнила в грудні 91-го року місце Радянського Союзу безпідставно і нелегально".

"І це може вам легко довести кожен юрист. Просто помінявши таблички: замість Радянського Союзу Російська Федерація", - запевнив дипломат.

Також він додав, що "мало хто знає, що навіть Держдума РФ не спромоглася ратифікувати статут ООН, єдина країна зі 193".

За словами Єльченка, сьогоднішня система міжнародного права також припинила існувати.

"Ця система не працює, а це означає, що світ опинився фактично в такому глухому куті, тому що все те, що до цього протягом 100-150 років розвивалося, еволюціонувало, воно на сьогодні нездатне врегулювати ті конфлікти, які у світі тривають", - сказав він.

Єльченко вважає, що війна РФ проти України має завершитися українською перемогою і перебудовою всієї тієї системи, яка нині існує.

"Або створенням абсолютно нової міжнародної організації, або тотальним реформуванням ООН, у що я абсолютно не вірю. Тому що я зі своїх 40 років дипломатичної служби більше ніж половину провів у стінах цієї організації й абсолютно переконаний у тому, що організація жодному реформуванню не підлягає", - заявив дипломат.

Теги: #оон #оцінка #потенціал

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