Пресконференції

16:15 25.04.2023

Бізнес "Смарт-холдингу" перебуває на межі зупинення через арешт газових активів групи - CEO

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Бізнес "Смарт-холдингу" перебуває на межі зупинення через арешт газових активів групи - CEO

Бізнес української промислово-інвестиційної групи "Смарт-холдинг" ("СХ") перебуває на межі зупинення через арешт корпоративних прав, свердловин, газу в підземних сховищах і обмеження на проведення розрахунків, заявила CEO групи Юлія Кір'янова.

"Зараз у зв'язку з ім'ям нашого колишнього бенефіціара Вадима Новинського весь колектив "Смарт-Холдингу" звинувачують у деструктивній діяльності та фінансуванні тероризму. Тобто окремим провладним рішенням за два тижні поставлено під загрозу робочі місця 3 тис. співробітників. Наш великий прозорий бізнес зараз перебуває на межі зупинення", - сказала вона на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Кір'янова нагадала, що траст створено до початку запровадження санкцій проти Новинського, і це підтверджено юридичними висновками та експертизами, які ніхто так і не запросив.

За її словами, кримінальне провадження проти "Смарт-Холдингу" і газовидобувних підприємств "Укргазвидобуток" та Enwell ("Регал Петрлеум") щодо неправомірності створення трасту, в який Новинський передав свої активи, було відкрито за заявою приватної особи. Водночас його незаконне відновлення як кінцевого бенефіціарного власника відбулося вибірково, а не на всіх підприємствах групи, оскільки газові ліцензії можна відкликати відповідно до ухвалення в країні нового законодавства, яке допускає таку можливість.

"Чому кримінал? Для криміналу потрібна зрада. Де знайшли зраду? Закид у частині зради знайдено в тому, що активи передано нібито представнику держави-агресора, яким, на кабінетну думку СБУ, є один із представників трасту - ліцензований адвокат на Кіпрі. Що-небудь менш фантастичне можна було придумати?", - зазначила вона.

Кір'янова наголосила, що "СХ" ніколи не підтримував країну-агресора, а з отриманих 2022 року газовим бізнесом $27 млн дивідендів група спрямувала $13 млн на допомогу українським військовим і громадянам, які постраждали внаслідок війни. Решту коштів було спрямовано на підтримку робочих місць в інших бізнесах групи, які наразі не є прибутковими. Водночас група за весь час свого існування практично весь отриманий прибуток реінвестувала в Україну.

"Ми прозорі, проходимо аудит великої четвірки, всі розрахунки проходять через НБУ, через фінансовий моніторинг. Чому ж немає справи за фактами звинувачень? Чому так безглуздо придумується історія про шпигунів-кіпріотів? Щоб ніхто не побачив під мороком війни дійсний стан речей - перерозподіл власності", - зазначила CEO.

Кір'янова переконана, що такі дії правоохоронних органів мають на меті рейдерське захоплення, оскільки під час проведених обшуків у великому обсязі вилучено геологічну та технічну інформацію щодо газових свердловин із подальшим зупиненням дії ліцензії на розроблення одного з родовищ на Харківщині, яке продовжувало свою роботу, попри російські обстріли. Далі послідував арешт інших свердловин і газу в ПСГ України.

"Що ми маємо? Сфабриковані справи проти прозорого ефективного бізнесу, де люди втратять роботу, держава - податки, армія - підтримку, оскільки все потече в кишені посадових осіб державних і правоохоронних органів", - сказала вона.

CEO "СХ" уточнила, що кожен день простою "Укргазвидобування", яке видобувало 0,45 млн куб. м газу на добу, щодня коштує бюджету 5 млн грн недоотриманих податків. Водночас група під час війни продовжує інвестувати в газовидобуток - у процесі буріння перебувають три свердловини завглибшки 6,5 км, вартістю $10-11 млн кожна.

Кір'янова також нагадала, що наступним кроком очікується передання активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, пошуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), корупцію в якому розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), і це не піде на користь колективам підприємств.

За її словами, існує три сценарії подальшого розвитку подій. У першому з них факти звинувачень ретельно перевіряються, висновки судів підтверджують позицію "СХ", який продовжує працювати та інвестувати в Україну далі.

У другому - після аналогічних перевірок і висновків судів влада дає зрозуміти про небажаність того, щоб "СХ" інвестував в Україну. Тоді здійснюється поступовий вихід з усіх бізнесів, для чого будуть залучені стратегічні іноземні інвестори, які зацікавлені вкладати в економіку післявоєнної країни.

"За перших двох сценаріїв владі слід припинити незаконне вилучення нових бенефіціарів із державних реєстрів, тим самим розблокувати операційну діяльність - повернути ліцензії, звільнити газ у сховищах. Активи в цей час можуть залишатися заарештованими до закінчення процесів у судах. Головне - бізнес має працювати на економіку, податки мають наповнювати бюджет, газ має видобуватися, людям має сплачуватися зарплата", - зазначила вона.

У третьому випадку - за незворотного рішення влади передати бізнес і майно через механізм АРМА - "СХ" продовжить боротьбу в українських і міжнародних судах, оскільки руйнація створюваного впродовж багатьох років бізнесу з набором команд і створенням робочих місць - це найгірше, що може статися в країні, особливо під час війни.

"Ми готові до відвертої розмови з владою про сценарії розвитку подій і наслідки. Я вірю, що в будь-якій кризовій ситуації має бути діалог. Наші ініціативи викладені у відкритій пропозиції до влади", - резюмувала CEO.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", яким санкції було застосовано і щодо Вадима Новинського.

Санкційний пакет передбачає 12 типів накладених обмежень, зокрема повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України.

У середині січня 2023 року Smart Holding оголосила про зміну власника. "У рамках реструктуризації засновник Smart Holding Вадим Новинський вирішив передати активи в траст. Відповідні угоди Smart Trust і Step Trust було укладено в листопаді 2022 року, їх зареєструвала Комісія з цінних паперів і бірж Кіпру", - йшлося в повідомленні на сайті холдингу.

"Смарт-холдинг" володіє 23,76% гірничо-металургійної групи "Метінвест", також володіє великими активами в паливно-енергетичній галузі, девелопменті, агросекторі та суднобудуванні. Як портфельний інвестор підприємства групи беруть участь і в інших бізнес-проєктах.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=DaDH0HZiFW0

Теги: #смарт #холдинг #новинський

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