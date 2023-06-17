Економіка

15:02 17.06.2023

ABH Holdings SA. погрожує Україні міжнародним судом у разі націоналізації Сенс Банку

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ABH Holdings SA. погрожує Україні міжнародним судом у разі націоналізації Сенс Банку

ABH Holdings SA. (ABHH, Люксембург) шукатиме захист у рамках двосторонньої угоди про захист інвестицій Бельгія-Люксембург-Україна в разі, якщо Україна націоналізує Сенс Банк (Sense Bank, раніше Альфа-Банк, Київ), який їй належить, що передбачає подання позову до міжнародного суду в разі відмови країни від добровільної компенсації втрачених інвестицій.

"У разі націоналізації АТ "Сенс Банк" збитки для ABHH будуть значними, тому ABHH буде вживати відповідних заходів з погляду як національного, так і міжнародного права і наявних договорів, щоб їх компенсувати", - йдеться в заяві холдингу.

ABHH зазначає, що закон №9107-1 про порядок виведення з ринку (націоналізацію) банків, що належать підсанкційним особам, уже підписав президент України, тому холдинг серйозно занепокоєний тим, що Національний банк України здійснить свій намір націоналізувати Сенс Банк без компенсації ABHH понад номінальну суму.

"Новий закон спрямований на виведення банків, що належать особам, які потрапили під санкції. Однак націоналізація АТ "Сенс Банк" призведе до збитків для осіб, які не перебувають під санкціями, включно з власниками облігацій і непідсанкційними акціонерами ABHH", - наголошується в заяві.

Згідно зі структурою капіталу холдингу, йдеться про The Mark Foundation for Cancer Research та італійський Unicredit s.p.a., яким належить відповідно 3,8736% і 9,9%.

Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман, який потрапив під українські санкції, - 32,8632%, Петро Авен - 12,4018% і Андрій Косогов - 40,9614%, за частками яких Нацбанк ще у квітні минулого року призначив довіреною особою ексміністра фінансів Болгарії Симеона Дянкова.

Раніше цього тижня ABHH заявляв, що досяг домовленості про продаж за $1 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, і вважає збереження банку в приватній власності найкращим варіантом. ABHH нагадував, що восени 2022 року Нацбанку України було надіслано листа акціонерів, у якому зазначалася готовність безоплатно і добровільно передати банк у державну власність у разі ухвалення такого рішення регуляторами, але оскільки відповіді на цей лист не отримано, ABHH продовжив пошуки досвідченого і надійного інвестора.

Згідно з даними агентства, інвестором виступає один із найбагатших людей Польщі Зигмунт Солож, співвласник корпорації Grupa Polsat Plus. Видання "Економічна правда" цього тижня повідомило, що документи в Нацбанк подала кіпрська Karswell Ltd, номінальний власник 43,75% акцій польського банку Plus Bank SA.

Сенс Банк на початку травня цього року з активами 97,19 млрд грн посідав 10-те місце серед усіх 65 українських банків. Статутний капітал банку становив 28,726 млрд грн, а власний капітал - 7,49 млрд грн.

Верховна Рада наприкінці травня цього року ухвалила закон, який передбачає націоналізацію банку.

Теги: #холдинг #націоналізація #сенс_банк

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