Тендерні умови закупівлі Кривим Рогом 10 великих автобусів відсікають українських виробників – корпорація "Еталон"

Київ. 21 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Українські автовиробники називають дискримінаційними умови тендера на закупівлю Кривим Рогом 10 великих низькопідлогових автобусів за 125 млн грн і вважають, що ці умови прописані під турецькі автобуси Guleryuz, які до того ж суттєво дорожчі за техніку, яку можуть запропонувати вітчизняні автозаводи.

"Оголошений тендер у Кривому Розі став приводом для того, щоб сьогодні поговорити про економічний патріотизм, тим більше в умовах війни. До того ж, очікувана ціна одного автобуса становить еквівалент $320 тис. за одиницю, а наш Чернігівський автозавод може запропонувати його за $220 тис. Але ми не можемо взяти участь у тендері, з огляду на умови, прописані замовником", - повідомив директор Торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він зазначив, що корпорація "Еталон" проаналізувала ринок публічних закупівель великих автобусів в Україні з 2018 року і досі.

Згідно з озвученими заступником директора ТД "Еталон-Авто" Олександром Черницьким даними, за цей період було проведено 17 закупівель та придбано 151 автобус, з яких лише 30% були українськими, а 70% - білоруськими чи турецькими. При цьому 80% становили закупівлі комунальними підприємствами міст, 20% - держкомпаніями для підвезення співробітників. Зокрема, автобуси Guleryuz у 2018 році придбав Івано-Франківськ. В тендері брали участь три компанії, які пропонували лише іноземну техніку (дві – Guleryuz, одна – Isuzu).

"Ми вивчили умови цього тендера і порівняли їх із вимогами у Кривому Розі, і низка з них виявилися практично ідентичними. Тому ми з високою ймовірністю припускаємо, що і в цьому тендері будуть аналогічні учасники", - резюмував Черницький.

Шкарупін також зазначив, що з урахуванням такої тенденції неукраїнський виробник може перемогти і у відновленому зараз тендері на закупівлю автобусів Тернополем за кошти Європейського інвестиційного банку (зупинено у квітні-2022 року на невизначений час – ІФ-У)

Директор із продажу Чернігівського автозаводу (ЧАЗ) Наталія Бачурна наголосила, що комунальні підприємства, які розпоряджаються державними коштами, не повинні керуватися власними уподобаннями при закупівлі, а насамперед піклуватися про економію держкоштів.

"Їхнє завдання - залучити якнайбільше учасників для того, щоб створити конкуренцію, знизити ціну закупівлі, тоді як у цьому випадку умови прописуються під конкретного виробника. І ми сьогодні боремося за участь у торгах", - зазначила вона.

Бачурна нагадала, що ЧАЗ, що постраждав від обстрілів і наразі відновлює виробництво, гостро потребує продажу продукції.

"Якщо завод не виживе, його не можна буде відновити, це буде втрата на десятиліття. Тому вважаю, що просто злочинно таким чином витрачати державні кошти. Україна сьогодні тримається на міжнародній допомозі, а ми віддаємо гроші іншій державі", - наголосила директор з продажу ЧАЗ.

При цьому вона додала, що фактично повторюється ситуація, коли українські автовиробники постійно кричали про те, що закупівля білоруських автобусів призведе до проблем з обслуговуванням, запчастинами тощо.

Як зазначив Шкарупін, закупівля іноземної техніки призводить до скорочення надходжень податків до бюджету щонайменше в 10 разів з урахуванням меншої бази оподаткування.

Він також повідомив, що нещодавно турецькі автобуси були внесені до реєстру транспортних засобів, що мають локалізацію понад 15% (необхідна умова рівня локалізації у 2023 році – ІФ-У).

"Це робиться досить легко. І ми порушували це питання на нещодавній нараді у Федерації роботодавців, але поки що механізму контролю "фейкової" локалізації не існує", - уточнив він.

Шкарупін нагадав, що сьогодні в Україні є кілька заводів-виробників, здатних випускати великі автобуси, зокрема, ЧАЗ, ЗАЗ, Луцький завод корпорації "Богдан", львівський завод "ЕлектронМаш".

"Тому закликаю українських державних діячів: поверніться обличчям до вітчизняних виробників", – резюмував він.

Як повідомлялося, криворізьке КП "Міський тролейбус" 8 лютого оголосило тендер на придбання до 20 грудня 2023 року 10 великих повністю низькопідлогових автобусів на очікувану суму 125 млн грн.

Розкриття пропозицій було заплановано на 16 лютого, проте, згідно з інформацією у системі "Прозорро", 12 лютого завод "ЕлектронМаш" подав скаргу до Антимонопольного комітету України на дискримінаційні умови тендера. Комітет окреслив її розгляд на 22 лютого.

Вимоги ЧАЗу щодо внесення змін до умов тендеру замовник торгів відхилив.