Корпорація "Еталон" оцінює збитки від руйнувань трьох заводів у Чернігові орієнтовно в EUR30 млн

Київ. 22 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Заводи корпорації "Еталон" у Чернігові внаслідок активних бойових дій та обстрілів міста в лютому-березні отримали руйнування 50-70% споруд внаслідок прямих влучень по території, орієнтовно завдані збитки оцінюють у EUR30 млн, повідомив президент корпорації.

"Цифра шкоди розрахункова, не експертна, але приблизно це EUR30 млн для відновлення наявними матеріалами. Якщо ж говорити про будівництво нового, то потрібно близько EUR160 млн. Незважаючи ні на що у квітні ми ухвалили рішення про відновлення підприємств. Зараз не можна сказати про відновлення, однак ми вже виконуємо наявні замовлення, продовжуємо ремонтні та відновлювальні роботи", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Бутко уточнив, що у Чернігові розташовано три заводи корпорації: виробник автобусів "Чернігівський автозавод" (ЧАЗ), а також заводи "Український кардан" та завод Ковальської.

За словами директора ЧАЗу Андрія Савченка, підприємство отримало сильні руйнування будівель, обладнання та готової продукції, що значно вплинуло на конкурентоспроможність у виробництві автобусів.

"Підприємство величезними зусиллями намагається відновити виробництво транспорту, тому один із основних напрямів – випуск шкільних автобусів. При цьому, незважаючи на складнощі воєнного часу, ЧАЗ передав 19 нових автобусів для ЗСУ у порядку виконання військово-транспортної мобілізації", - повідомив він.

Савченко також зазначив, що колектив заводу та філія НДІ автобусобудування "Еталон" (Львів) продовжили розробку нових автобусів. Зокрема, вже виготовлено дослідний зразок, проведено сертифікаційні випробування міжміського автобуса на агрегатах індійської "Ашок Лейланд", екологічну норму "Євро 5" з можливістю перевезення пасажирів в інвалідному візку з урахуванням наявності електропідйомника.

Крім того, розроблено міський автобус "Євро5" з низьким входом завдовжки 9,3 м загальною пасажиромісткістю 72 особи.

"Сподіваємося, що такий автобус буде затребуваний, враховуючи гострий дефіцит міського транспорту", - зазначив Савченко.

За його словами, у 2023 році заплановано також представити туристичний автобус завдовжки 10,7 м пасажиромісткістю 44 особи. та розпочати розробку спільно з компанією "Інформбізнес" (Молдова) міського електробуса пасажиромісткістю 54 осіб із запасом ходу не менше 200 км.

Директор ковальського заводу Віталій Трейтяк, у свою чергу, повідомив, що на початку року завод розвивав партнерські відносини з підприємствами України, Німеччини, Польщі, Сербії, укладено контракти із п'ятьма новими контрагентами, проте активні бойові дії зупинили задумане і поставили під сумнів існування самого заводу.

"У результаті бомбардувань практично знищено основні корпуси, підстанції, адмінкорпус зруйновано на 50%, зруйновано системи подачі електроенергії. На сьогодні окремі ділянки введено в експлуатацію на 50% довоєнного виробництва", - сказав він.

При цьому Трейтяк наголосив, що підприємству насамперед потрібні держзамовлення.

"Ми можемо постачати деталі для "Укрзалізниці", вагоноремонтних підприємств. Запрошуємо до співпраці машинобудівників України та Європи", - зазначив він.

За словами директора заводу "Український кардан" Анатолія Потапенка, рівень руйнувань на підприємстві – близько 48%. із 55 тис. кв. м виробничих площ зруйновано майже половину, а колектив скоротився на дві третини. Лише із червня відновлено енергопостачання, що дозволило частково відновити виробництво.

"Ми зараз єдине підприємство в Україні з випуску деталей для карданної продукції, але основна проблема сьогодні – втрата ринків. Раніше 75% продукції постачалися на експорт до країн СНД, і самі розумієте, до яких країн... Тому зараз займаємося європейським напрямом – до війни були напрацювання: ми 30 років працюємо з компаніями Німеччини, також з Польщею та Румунією. Нам потрібні держзамовлення та замовлення європейських партнерів", - наголосив Потапенко.

У свою чергу, Бутко повідомив, що "Еталон" письмово звертався до більш ніж 10 країн за допомогою у постачанні хоча б уживаного обладнання, проте відповіді надійшли лише з кількох країн і не з конкретною допомогою. Нерозділеними, за його словами, залишилися звернення до профільних українських асоціацій, Торгово-промислової палати. "Серед проблем також - несвоєчасна оплата продукції. Наприклад, Чернівці винні нам 28 млн грн за надані шкільні автобуси", - додав президент корпорації.

Бутко також зазначив, що часткова релокація підприємств не розглядалася як у зв'язку зі складнощами перенесення обладнання, так і з огляду на те, що практично всі області України наразі не застраховані від ворожих обстрілів.

Крім того, він повідомив, що із 1150 співробітників, які раніше працювали на трьох підприємствах, на сьогодні відновлено близько 500 робочих місць.

Заробітна плата поки що зберігається на рівні 2021 року.

"Думаю, що у другому кварталі 2023 року ми зможемо відновити виробничу діяльність на рівні довоєнного 2021 року", - сказав він.