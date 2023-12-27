Корпорація "Еталон" у 2024 році планує зберегти випуск автобусів на рівні 2023 року

Виробник транспортних засобів корпорація "Еталон" на 2024 рік уже має базу комплектації для виробництва 300 автобусів, що дасть змогу зберегти їх випуск майже на рівні 2023 року, повідомив президент корпорації Володимир Бутко.

"Можу сказати, ми базу комплектації для автобусного заводу на 2024 рік маємо для 300 автобусів. І всім замовникам хочемо сказати, що в нас є комплектація майже на ту саму кількість, яку ми виготовили цього року. Так, комплектація поки що неповна, це близько 30% всієї вартості, але й це вже багато. Тож ми готові до роботи, старт уже є", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Водночас Бутко уточнив, що вже з 2 січня 2024 року завод розпочинає роботу в новому році.

Оцінюючи підсумки 2023 року, президент корпорації зазначив, що поточного року підприємства корпорації працювали стабільніше порівняно з 2022 роком, коли довелося відновлювати заводи, які зазнали руйнувань унаслідок бомбардувань міста. На підприємствах (Чернігівський автозавод, ТОВ "Український кардан" і ковальський завод) заробітна плата зросла на 30-50% і виплачується вчасно, але кількість працівників порівняно з довоєнним періодом скоротилася вдвічі - до 600 осіб.

Водночас Чернігівський автозавод на повне завантаження почав працювати з червня, коли розпочалася реалізація програми "Шкільний автобус", зазначив Бутко. І на наступний рік завантаження підприємства забезпечено за рахунок цієї програми.

За його словами, в ремонти й відновлення умов для роботи вже вкладено понад 200 млн грн (загалом завдані підприємствам збитки оцінюють у EUR30 млн).

Бутко також зазначив, що дев'ять місяців поточного року корпорація завершила без збитків, а говорити про підсумки року поки що зарано.

"Тут ідеологія проста - на виживання", - наголосив він.

Серед внутрішніх проблем президент корпорації відзначив насамперед кадрову.

"Проблема - це люди, і насамперед мобілізація. Тому ми збільшуємо кількість жінок на роботах, які дозволені законодавством про працю, і нехай не масово, але залучаємо спеціалістів пенсійного віку, старших за 60 років", - сказав Бутко.

Другою проблемою, за його словами, стала логістика.

"Багато комплектуючих ми отримували через наші українські порти, тепер отримуємо через інші, і доставка з іноземних портів наземним транспортом дуже важка з різних причин. Що відбувається в Польщі, ви знаєте, та й з Румунії дорога теж, скажімо, не квітами встелена. І маршрути сьогоднішні (в Україні - ІФ-У) щодня під обстрілами й бомбардуваннями", - зазначив Бутко.

Третьою внутрішньою проблемою, за його словами, є відсутність в Україні комерційного ринку транспорту, який хоч і "подає ознаки життя, але ринком його назвати не можна.

"Зовнішня проблема одна - це війна і відсутність інвесторів, зарубіжних покупців нашої продукції. У нас були плани на співпрацю з Польщею, які на сьогодні через війну не реалізовані. Багато програм було згорнуто, і ця проблема нас торкнулася. Зокрема, на паузі до закінчення війни всі питання, пов'язані з інвестиціями. І не лише в наші підприємства", - наголосив Бутко, додавши, що в корпорації підписано багато договорів із відтермінуванням початку їхньої дії.

"Тому ми сподіваємося, що в нас буде хороший старт після закінчення війни", - резюмував президент корпорації.

Бутко зазначив, що певне сподівання на підтримку українських виробників вселяють підсумки зустрічі першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко з бізнесом 20 грудня, де було запропоновано низку інструментів для такої підтримки (зокрема, програму стимулювання попиту на нові автобуси - ІФ-У).

Корпорація "Еталон" включає 21 підприємство, зокрема ЧАЗ, що випускає автобуси різних класів і тролейбуси. Основні напрями - виробництво автотранспортних засобів, машинобудування, складська логістика.

За словами директора ЧАЗ Олександра Верхулевського, у 2023 році завод випустив 300 шкільних автобусів і 20 міських автобусів.