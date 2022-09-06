Пресконференції

16:19 06.09.2022

Експерти об'єдналися для запуску програми розвитку превентивної медицини та підтримки здоров'я українців у воєнний час

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Київ. 6 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Експерти - представники приватних і державних клінік та суміжного бізнесу об'єдналися для розробки та запуску програми розвитку превентивної медицини та підтримки здоров'я українців у воєнний час.

Як повідомив керівник Програми підтримки здоров'я, радник РНБОУ з питань превентивної медицини Євген Шагов на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", необхідність розробки програми зумовлена, зокрема, потребами медицини воєнного часу. В пресконференції взяли участь експерти Інституту медицини праці ім.Ю.І.Кундієва НАМНУ, клініки Oxford Medical (Київ), Biotus.ua і медичного онлайн-хабу DOC.UA, які є членами ініціативної робочої групи, діяльність якої націлена на розвиток превентивної медицини в Україні.

"Освіта та медицина перебувають під тиском воєнного стану та російської агресії, і це не може не мати наслідків. Система освіти встигла трансформуватися під час пандемії, у питаннях охорони здоров'я ми маємо врахувати цей досвід. Ми вже бачимо, що війна та хронічний стрес украй негативно впливають на різні аспекти здоров'я. Це все відбувається на тлі зниження достатку українців і того, що значна частина українців перебуває за кордоном, де в них найчастіше є мовний бар'єр і немає якісного медичного страхування для ефективного піклування про своє здоров'я", – сказав він.

За словами Шагова, хронічний гострий стрес, із яким стикається людина в умовах війни, призводить до дисбалансу в роботі ендокринної системи, що зумовлює емоційне та фізичне вигорання, зниження працездатності, порушення сну. Також стрес - причина пригнічення імунітету, загострення хронічних захворювань, розвитку низки нових патологій, аж до онкологічних захворювань. Запобігти цьому, на думку Шагова, може ефективна й доступна система превентивної медицини: "Стрес скасувати немає можливості, а ось підвищити стресостійкість українців – цілком".

Він зазначив, що метою програми стала розробка ефективного "кошика здоров'я", до якого ввійдуть, зокрема, персонально підібрані вітаміни та мікроелементи. Контроль за станом здоров'я пацієнтів, прийомом препаратів, коригування всіх компонентів програми профілактики може здійснюватися за допомогою онлайн-інструментів та дистанційної медицини.

За словами Шагова, розробка програми та "кошика здоров'я" розпочалася ще до війни, її створення анонсував у 2020 році президент Володимир Зеленський. Нині її автори вже накопичили достатній масив інформації про її позитивний вплив на здоров'я.

У роботі над програмою взяли участь провідні світові експерти Anti-Age-медицини, Age Management, спеціалісти приватних і державних медичних закладів нашої країни.

За словами заступника директора Інституту медицини праці ім. Кундієва НАМНУ Ірини Сисоєнко, питання включення превентивної медицини до загальної системи охорони здоров'я наразі дуже актуальне.

"В умовах воєнного стану та надзвичайного навантаження на систему охорони здоров'я особливо важливо вчасно запобігати появі захворювань. Своєчасна діагностика дає змогу виявити накопичення важких металів і шкідливих речовин в організмі, і превентивні заходи вбережуть від тяжких захворювань у майбутньому", – сказала вона.

Сисоєнко зазначила, що інститут, зокрема, має токсикологічні лабораторії та може чітко визначити наявність шкідливих речовин в організмі людини.

У свою чергу генеральний директор клініки Oxford Medical (Київ) Тетяна Швирьова наголосила, що з початком військової агресії по медичну допомогу почали звертатися люди не лише в ургентних і невідкладних станах, а й у стані стресу, психологічної нестабільності та "нерозуміння, що їм робити зі своїми хронічними захворюваннями".

"Частина людей була відрізана від лікарів, від аптек, але їм потрібно було продовжувати лікуватися й отримувати консультації щодо стану свого здоров'я. Ми бачимо, до чого призводять місяці відсутності в людей можливості отримати кваліфіковану допомогу на тлі гострого стресу", - сказала вона.

За словами директора платформи Biotus.ua Дмитра Грекулова, його компанія планує розширити наявне виробництво українських вітамінних препаратів на основі рекомендацій, вироблених експертами проєкту.

За словами керівника медичного букінгу компанії DOC.UA Олени Грицай, отримати рекомендації та стати учасником програми можна буде за допомогою платформи медичного онлайн-хабу DOC.UA.

"Зараз DOC.UA отримує близько 5 млн запитів на місяць від пацієнтів, і 40% із них стосуються боротьби зі стресом, тож ініціатива дуже актуальна", - переконана Грицай.

Теги: #медицина #грицай #сисоєнко #шагов #docua #превентивна #biotusua #oxford_medical #швирьова #грекулов

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