Собівартість будівництва житла за проєктом "Байден" становитиме $750/кв. м – Академія будівництва України

Київ. 16 червня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Собівартість будівництва малоповерхових 8-квартирних будинків за проектом "Байден" становитиме $750/кв. м, уже виділено ділянку в Бучанському районі для пілотної реалізації двох будинків.

"Собівартість будинку, включно з будівельними, інженерними роботами, зовнішнім і внутрішній оздобленням, меблями, побутовою технікою та кліматичним інженерним обладнанням не перевищуватиме $750 за квадратний метр. Це амбітна цифра, і її складно досягти, але ми впевнені в наших постачальниках, завдяки яким ми можемо розраховувати на таку собівартість", – розповів академік Академії будівництва України, директор науково-технічного центру Іван Перегинець під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" а четвер.

За словами академіка, садове товариство "Сонячне" в Бучанському районі Київської області вирішило надати земельну ділянку площею 0,1 га для пілотного будівництва двох будинків проєкту "Байден". Ділянки вже мають інженерну та транспортну інфраструктуру. Будівництво планується розпочати до 1 липня.

Відповідно до проєкту, площа однієї квартири в такому будинку становить 60 кв. м. Вартість такої квартири, включно з паркувальним місцем, становитиме близько $45 тис.

Для фінансування проєкту створено спеціальний фонд "Міжнародний будівельний фонд "Україна".

Перегинець зазначив, що житло можуть викуповувати і органи місцевого самоврядування, і кооперативи та інші органи самоорганізації населення. Крім того, він передбачає викуп такого житла бізнесом для подальшого комерційного використання.

Як повідомлялося, Академія будівництва України планує реалізацію проєкту швидкого зведення житла у форматі 8-квартирних будинків для українців, які втратили житло. Будівництво такого житла триває близько 60 днів.