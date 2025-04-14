Інтерфакс-Україна
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15:57 14.04.2025

Дописи блогера Лаченкова про Єрмака можуть свідчити про наміри стати політичним гравцем, вважають політологи

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Дописи блогера Лаченкова про Єрмака можуть свідчити про наміри стати політичним гравцем, вважають політологи

Політичний експерт Олег Саакян вважає, що поширення блогером Ігоре Лаченковим дописів про керівника Офісу президента України Андрія Єрмака на минулому тижні вказує на його бажання стати політичним гравцем.

"Я думаю, що він (Лаченков – ІФ-У) хоче стати політичним гравцем - чи персонально піти в політику, чи посилити якусь команду", - зазначив Саакян на політичній дискусії в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

Політичний експерт Костянтин Матвієнко назвав допис Лаченкова ефективним виборчим інструментом. "Я зробив такий висновок про що написав у своєму фейсбуці: це очевидний виборчий інструмент", - сказав він.

У свою чергу, політичний експерт Володимир Фесенко вважає, що такий допис свідчить про намір автора привернути до себе увагу чи зробити сенсацію.

"Тому тут два пояснення: або намагання схопити хайп, створити сенсацію, привернути до себе увагу. Чим більше переглядів, чим більше читачів тим більше і грошей теж", - переконаний Фесенко.

На минулому тижні Лаченков, який раніше неодноразово критикував представників опозиційних політичних сил, сам у своєму телеграм-каналі опублікував два критичні дописи щодо діяльності Єрмака та закликав перевести його на іншу посаду. Він звинуватив голову Офісу президента у ручному управлінні як внутрішніми, так і зовнішньополітичними процесами, та неефективності загалом, а також у звільненні тих, хто "починає робити щось дійсно ефективно".

Пізніше, пояснюючи свою позицію, Лаченков піддав критиці також президента України Володимира Зеленського, який, за його словами, теж несе відповідальність на низку напрямків державної політики, голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева за податкову політику, яка проводиться в країні, а також сам Офіс президента, який, за його словами, "втратив час на етапі отримання величезної підтримки через скандал зі Штатами".

Теги: #політологи #єрмак #матвієнко #лаченков #саакян #фесенко

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