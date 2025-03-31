Інтерфакс-Україна

Пресконференції

11:32 31.03.2025

НАБУ не виправдало очікувань суспільства щодо боротьби з топкорупцією - експерти

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НАБУ не виправдало очікувань суспільства щодо боротьби з топкорупцією - експерти

За 10 років своєї діяльності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не виправдало сподівань суспільства щодо боротьби з корупцією, має місце зловживання інститутом агентів, стверджують експерти та правозахисники.

"Все суспільство… мало величезні сподівання щодо діяльності НАБУ… переважна більшість громадян споглядали за становленням НАБУ і САП", - сказав засновник волонтерської групи "Народний тил", колишній заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на пресконференції в понеділок в агентстві "Інтерфакс-Україна".

"З перших кроків стало зрозуміло, що НАБУ полює на жирну рибу – чиновників високого рангу... але час сплинув… і практично відсутні вироки", - додав він, уточнюючи, що винесені вироки не стосуються топчиновників.

Крім того, як стверджує Тука, в НАБУ має місце "зловживання інститутом агентів", тобто провокації на скоєння злочину.

"З моєї точки зору незалежність НАБУ зараз абсолютно втрачена… апарат переслідування", - зазначив він.

Адвокат, правозахисниця, член Ради внутрішньо-переміщених осіб при КМДА Тетяна Іванова своєю чергою додала: "Проблема з провокацією НАБУ настільки серйозна, що якщо відкрити Реєстр судових рішень, то… фактично по кожному другому рішенню встановлено, що була провокація хабаря, при чому по найбільш резонансних справах".

"Справа суддя Чауса дійшла до Верховного суду і вже остання інстанція винесла вирок і засудила суддю до позбавлення волі на 10 років. Але вони (суд) встановили в своєму рішенні, що провокація мала місце", - наголосила Іванова.

Адвокат адвокатського об’єднання "Доктрина права" Ігор Сидоренко своєю чергою додав: "Ті всі риси, які притаманні працівникам прокуратурі, автоматично перейшли до НАБУ, оскільки фактично йдеться про те, що люди змінили місце роботи – перейшли з одного органу до другого".

За його словами, є численні дисциплінарні провадження і внутрішні розслідування щодо працівників. "Бачимо, що антикорупційний орган поступово сам перетворюється на джерело корупції. Чи слід реформувати цей орган, змінювати підходи до формування його персонального складу… це треба робити. Замість боротьби з корупцією бачимо імітацію цієї боротьби", - зазначив Сидоренко.

Разом з тим він наголосив, що ця проблема властива не тільки НАБУ.

Економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко додав, що не було сенсу створювати НАБУ як виконавчий орган окремим законом: "Проблема не стільки в нефаховості, скільки в тому, в який спосіб була створена ця організація (НАБУ), задля чого".

 

Теги: #експерти #набу

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